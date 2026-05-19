ようやく開通する「ブツ切れ区間」

千葉県内で工事が進められている圏央道について、2026年5月11日に早期の整備を求める「建設促進期成同盟会」の令和8年度通常総会が開催されました。



早ければ今年度の全線開通が予定されていますが、最新の工事の進捗はどうなっているのでしょうか。

圏央道（C4）は、都心から半径50キロの首都圏をぐるりと一周し、中央道や関越道、東北道など関東郊外へ向かう主要高速道路同士を結ぶ役目を果たしています。

【画像】超便利!?これが最新の「圏央道・千葉区間」ルートと工事状況です！（30枚以上）

ルートは、茅ヶ崎JCT（新湘南バイパス）〜海老名南JCT（新東名）〜海老名JCT（東名）〜八王子JCT（中央道）〜鶴ヶ島JCT（関越道）〜久喜白岡JCT（東北道）〜つくばJCT（常磐道）〜大栄JCT（東関東道）〜東金JCT（千葉東金道路）〜木更津JCT（館山道）です。

なお、現在のところは千葉県内の松尾横芝IC〜大栄JCTが未開通であるほか、さらに茅ヶ崎JCTから先、横浜横須賀道路の釜利谷JCTまでつながる計画もありますが、こちらも事業化中となっています。

すでに開通している区間では、都心を通らずに各方面へと行き来ができることから交通量が非常に多くなっており、高速道路周辺に設けられた物流拠点などを行き来する大型貨物車などにとって恩恵のある路線です。

先出の通り、圏央道では現在、千葉県成田市にある大栄JCTから、山武市にある松尾横芝ICにかけての区間が未開通の状態で、千葉エリアの環状は成り立っておらず、分断されています。

ちょうど空白区間となる成田市の一部や多古町、芝山町、横芝光町にとっては念願の高速道路となり、木更津JCTあるいは大栄JCTを経由してアクセスがしやすくなるほか、長距離のネットワークが構築され、災害などでの通行止め時に迂回できるバイパスとしても機能します。

さて、長らく未開通となっていたこの千葉区間ですが、2026年1月に開催されたNEXCO東日本、国土交通省、千葉県の共同による第4回 連絡調整会議によると、2026年度（令和8年度）内に開通する見込みが明かされています。

まず北側の大栄JCT〜圏央成田IC間（約3km）の工事は、順調に推移すれば2026年秋ごろに開通する見込みとなっており、中間の圏央成田IC〜多古IC間（約6km）については2026年秋ごろに先立って開通する見込みです。

南側の多古IC〜松尾横芝IC間（約9km）については、資機材の調達等が順調な場合という条件付きで2026年度（令和8年度）の開通が見込めるとしています。

すでに用地取得は100％完了しており、交差する橋梁などの支障物の移設を進めながら工事が行われており、土壌の状態からやや難工事となっている大栄JCT〜多古IC間についても、問題の解決に至って作業能力の回復が図られているといいます。

さて、千葉県や沿線23市町村から構成される「建設促進期成同盟会」では、国に対し、これまで何度も早期開通を求める要望をしてきましたが、5月の令和8年度総会においても、改めて2026年度中の開通を求める要望を取りまとめています。

出席した熊谷 俊人 千葉県知事は開通にあたって関係者への感謝を示すともに、「北関東から成田空港・羽田空港をつなぐ道路軸が生まれることとなり、地域の利便性向上や産業の活性化が期待されます」と、開通への意欲を示しました。

また、「4車線化やIC整備などを引き続き関係者とともに要望していく」とし、圏央道のポテンシャルを最大限発揮できるように、引き続き県内の道路整備に対して前向きな姿勢を示しています。