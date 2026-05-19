Apple、「WWDC26」6月9日午前2時より開幕へ　ティム・クック体制では最後のWWDCに

Appleは、毎年恒例の開発者向けカンファレンス「Worldwide Developers Conference（WWDC26）」を6月8日から12日（日本時間6月9日から13日）に開催することを発表した。

WWDC26は6月8日（日本時間6月9日）に開幕し、基調講演やPlatforms State of the Unionで、AIにおける進化や、新しいソフトウェアとデベロッパーツールなど、Appleのプラットフォームに関するアップデートを紹介する。

Appleは2026年9月1日付でティム・クック氏がCEOを退任、ハードウェア部門トップのジョン・ターナス氏が後任に就くことを発表しており、ティム・クック体制における最後のWWDCになると見られる。

基調講演は6月8日午前10時（日本時間6月9日午前2時）から開催され、Appleのプラットフォームに登場予定の最新アップデートが初披露される。基調講演は公式サイト、Apple TVアプリ、Appleの公式YouTubeチャンネルで配信され、配信終了後はオンデマンド再生で視聴できる。

また、基調講演の終了後まもなく開催されるPlatforms State of the Unionは、6月8日午後1時（日本時間6月9日午前5時）から実施される。デベロッパーがAppleのプラットフォーム全体でパワフルな体験を生み出せるようにする、新しい機能、API、テクノロジーについて深く掘り下げる内容だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）