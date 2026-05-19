「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は３打数２安打１四球をマークし、打率を・２６５へ上昇させた。スランプの真っただ中だった１週間前の・２３３から一気に３分超伸ばし、ＯＰＳも・８５０まで戻した。

四回の第２打席で四球を選んだ大谷。六回の第３打席では初球攻撃を仕掛けるも打ち損じて三塁線へボテボテのゴロに。これを捕手のデュランが処理して一塁に送球したが、快足を飛ばしてセーフに。さらに悪送球も絡んで２死一、三塁と好機を拡大した。

八回２死一塁の第４打席では２球目の低めチェンジアップをきれいに振り抜き、一、二塁間を破る右前打。珍しく舌をペロリと出しながら一塁へ走り、再び一、三塁と好機を拡大させた。ともにベッツが倒れて無得点に終わったが、５試合連続安打、３試合連続のマルチ安打で打率は・２６５へ上昇。１週間で３分超も戻し、ＯＰＳも・８５０へ回復した。

チームは完封負けで連勝が５でストップしたが、２日連続の打者休養から本来の姿を取り戻しつつある大谷。前日のエンゼルス戦後には「ゾーンが把握できていることが一番。あとは打球がしっかり上がってきて、いい角度で触れていれば長打も増えてくるのかなと思います」と語っていたが、首位攻防残り２試合で先発も予定される中、大谷のバットに期待がかかる。