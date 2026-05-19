櫻坂46、過去最高難易度ダンスのMV公開 センターは森田ひかる「きっとみなさんにも驚いていただける」
櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit」のMVが19日に公開され、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信がスタートした。
【動画】過去最高難易度ダンス！櫻坂46新曲のMV公開
今作のセンターは二期生の森田ひかるが務める。表題曲センターとしては11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。
MVの監督を務めたのは、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)氏。色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品となっている。
センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度。私たちも苦戦しながらもみんなで頑張っているので、きっとみなさんにも驚いていただいたり、楽しんでいただけるようなミュージックビデオになっている」と語っている。
【動画】過去最高難易度ダンス！櫻坂46新曲のMV公開
今作のセンターは二期生の森田ひかるが務める。表題曲センターとしては11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。
MVの監督を務めたのは、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)氏。色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品となっている。
センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度。私たちも苦戦しながらもみんなで頑張っているので、きっとみなさんにも驚いていただいたり、楽しんでいただけるようなミュージックビデオになっている」と語っている。