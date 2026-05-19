3児の母・小雪、ブラックの“上品”私服コーデに反響「カッコいい」 ドラマ『銀河の一票』撮影終わり→すっぴんで帰宅
俳優の小雪（49）が17日、自身の公式インスタグラムを更新。スタッフによる更新で、出演中のドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）撮影終わりのすっぴん＆私服ショットが公開された。
【写真】「カッコいい」「すっぴんでも美しい」ブラックの“上品”私服コーデ披露の小雪
投稿では「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ恒例の私服＋すっぴんです photo by MG」とのコメントとともに、1枚のオフショットを紹介。
小雪は、上下ブラックのパンツコーデで、ハンドバッグやアクセサリーでシンプルながら上品な着こなしを披露している。
コメント欄には「小雪さんはメイク落としてから帰られるんですねースッピンでもおキレイです」「お肌キラキラ輝いとります」「すっぴんでも美しい」「背筋がぴ〜ん！速歩き？カッコいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
小雪は、2009年の映画『カムイ外伝』で共演した松山ケンイチ（41）と、11年4月に結婚。12年1月5日に第1子、13年1月10日に第2子、15年7月8日に第3子が誕生した。
【写真】「カッコいい」「すっぴんでも美しい」ブラックの“上品”私服コーデ披露の小雪
投稿では「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ恒例の私服＋すっぴんです photo by MG」とのコメントとともに、1枚のオフショットを紹介。
コメント欄には「小雪さんはメイク落としてから帰られるんですねースッピンでもおキレイです」「お肌キラキラ輝いとります」「すっぴんでも美しい」「背筋がぴ〜ん！速歩き？カッコいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
小雪は、2009年の映画『カムイ外伝』で共演した松山ケンイチ（41）と、11年4月に結婚。12年1月5日に第1子、13年1月10日に第2子、15年7月8日に第3子が誕生した。