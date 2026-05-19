歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。フジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）を盛り上げてくれたSMAPの元メンバーを実名で明かした。

この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」で共演。同番組はCDデビュー間もないSMAPのメンバーも出演し、人気を集めていた。

森脇は「芸能界なんてそうワンチャンスも来ない。来た時にはやっぱりつかみに行かないと。あの時やっぱり僕は、『夢がMORI MORI』という番組を森口さんとSMAPとやるってなった時に、“人生を変える”“これだけは絶対外してはいけない”っていう、自分の中ではあの番組はその1つでしたね」と話した。

森口も「だって、森脇健児、森口博子の『森』をとって『夢がMORI MORI』」としみじみ。「あの番組ってさ、キックベースで老若男女に知ってもらえた。やっぱりけんちゃんのあのキック力と、足の速さと、キャッチ力、あれはやっぱり花形だよね。森（且行）くんとけんちゃんのスポーツマンシップがあの番組を盛り上げてくれた」と感謝した。

「あそこのポジション、2人がいないとグズグズで終わっちゃう。どんなスポーツ選手が来ても、MORIMORIドリームス、私たち負けなかった」と続けた。

森脇も「テレビのスポーツバラエティとしては、よくスタッフ作ってくれた番組ですよ。はなき川崎球場ね、千葉マリンスタジアムとかね、プロ野球選手がやるところで、我々本格的にやらせてもらって。ユニホーム着させてもらって」と振り返った。