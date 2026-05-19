◇京滋大学野球春季リーグ最終節1回戦 花園大3―1佛教大（2026年5月19日 わかさスタジアム京都）

京滋大学野球春季リーグは19日に最終節1回戦が行われ、首位の花園大は佛教大を3―1で下した。これで2023年春以来6季ぶり3度目の優勝に王手をかけた。

最速150キロ右腕の森田大翔（4年）が1失点完投勝利で導いた。

6季連続優勝を目指す相手を被安打5に抑える力投。今春は無傷の5勝目とし「（変化球で）うまく抑えられてよかったです」と笑顔を見せた。

昨年まで主戦投手を務めた藤原聡大は、ドラフト1位で楽天に入団した。球場ではソフトバンクや日本ハムなどNPB9球団が視察しており、「（卒業後の進路は）プロ一本です。この春に自分の名前を売れるようにしたいです」と言葉に力をこめた。

◇森田 大翔（もりた・ひろと）2004年（平16）10月18日生まれ、京都府宇治市出身の21歳。小2から岡屋スポーツ少年団で野球を始めて投手などを務める。東宇治中では京都ベアーズに所属。京都国際では2年春から背番号10でベンチ入りし、3年夏に甲子園出場。花園大では1年春にリーグ戦初登板。50メートル走6秒4、遠投110メートル。1メートル74、73キロ。右投げ右打ち。