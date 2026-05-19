3児の母・近藤千尋、かぼちゃと唐揚げの“まっ茶色”弁当公開「味が染みてて美味しそう」「おかずたっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】モデルの近藤千尋が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のための弁当を公開し、話題となっている。
【写真】36歳3児の母モデル「ぎっしり詰まってる」唐揚げ＆たまごやきなどの手作り弁当
近藤は「かぼちゃと唐揚げ まっ茶色 笑」とコメントを添え、写真を投稿。唐揚げと、同じ色のかぼちゃ、卵焼き、たらこスパゲッティ、フリッター、ウインナーとピーマンと人参の炒め物、ヒジキ、キャンディーチーズ、黄色とピンク、2色のふりかけがかかったボールおにぎりが詰められた、カラフルな弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「味が染みてて美味しそう」「可愛らしいお弁当」「ぎっしり詰まってる」「おかずたっぷりで羨ましい」「食べてみたい」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「ぎっしり詰まってる」唐揚げ＆たまごやきなどの手作り弁当
◆近藤千尋、茶色いおかずの弁当公開
近藤は「かぼちゃと唐揚げ まっ茶色 笑」とコメントを添え、写真を投稿。唐揚げと、同じ色のかぼちゃ、卵焼き、たらこスパゲッティ、フリッター、ウインナーとピーマンと人参の炒め物、ヒジキ、キャンディーチーズ、黄色とピンク、2色のふりかけがかかったボールおにぎりが詰められた、カラフルな弁当を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「味が染みてて美味しそう」「可愛らしいお弁当」「ぎっしり詰まってる」「おかずたっぷりで羨ましい」「食べてみたい」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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