東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質GDP速報値（第1四半期）08:50

結果 0.5%

予想 0.4% 前回 0.2%（0.3%から修正）（前期比)

結果 2.1%

予想 1.7% 前回 0.8%（1.3%から修正）（前期比年率)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領が19日予定のイラン攻撃を見送り

湾岸諸国から2.3日だけ延期できないかとの要請あった

できれば永遠に延期したいが、しばらくの間だけだろう

いつでも大規模攻撃できるよう米軍に指示している



【豪州】

ハンター豪中銀総裁補

米イラン戦争によりインフレ期待が上昇するリスクが高まっている

インフレ期待を引き下げるには急激な景気減速が必要になる可能性

豪中銀がインフレ期待を中銀目標付近に維持することが極めて重要



豪中銀議事録（5月5日開催分）

3会合連続利上げにより、戦争の影響を評価する余地が生まれた

今回の政策措置では短期的なインフレの軌道を変えることはできない

外部サイト