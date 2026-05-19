「ラッツ＆スター」のトランペッターでタレントの桑野信義が１９日、東京・内幸町の帝国ホテルで「『インペリアルジャズ２０２６』プレス説明会＆出演者ライブ」に出席した。

同公演をプロデュースするスインギー奥田の呼び込みで、壇上に進んだ桑野は「皆さんこんにちは、高市早苗です。今日は働いて働いて働いて、この会を盛り上げたい」とあいさつ。突然のボケに笑いが起こらず「みなさん生きてます？」と呼びかけた。

２００４年に始まり、２２回目となる「インペリアルジャズ」には初出演。「私の役目は（春風亭）昇太さんと笑いをとること。ラッパを持ってきたけど、見かけだけなので」と笑い飛ばした。

続けて「今日、ぶっちゃけ言うと、ノーギャラなの」と突如告白。「日本で最高のホテルだけど駐車場が高い。ノーギャラということで、駐車券をもらいました。駐車券をもらったので、１曲お付き合いください」と「ジョージアオンマイマインド」を披露した。パフォーマンス後にも「来年もしお呼びいただけるなら、こういう回でもギャラがほしいです」と切実な願いを語り、ステージを降りた。

「インペリアルジャズ」は夏季恒例のホテル発都市型ジャズフェスティバルで、２６年は８月９日に帝国ホテル大阪、１１、１２日には帝国ホテル東京で開催される。ジャズの原点に立ち返り本質を追究する「リアルジャズ」をテーマに、歌手だけでなく落語家、お笑いタレントも出演を予定している。

この日は同公演に出演する桑野の他、由紀さおり、小野リサ、マリーン、Ｍｅｒｉ、寺井尚子、西村由紀江、高木里代子、日野ＪＩＮＯ賢二、小沢咲希、藤田淳之介、宅間善之、小林陽一、金山マサ裕、菅井信行も出席した。