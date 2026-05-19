◆京滋大学野球春季リーグ戦 ▽第７節１回戦 花園大３―１佛教大（１９日・わかさスタジアム京都）

勝ち点４同士が激突、勝ち点を取ったほうが優勝の一戦は、花園大が先勝。佛教大は最速１５２キロで今秋のドラフト候補・野村亮輔（４年＝綾羽）は最速１４９キロをマークし８回まで１失点投球も９回に２点を失い、敗れた。

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佛教大・野村亮輔が好投しながらも敗れた。「制球は良くなかったけれど、途中から修正して何とか（試合を）つくれたと思うが、エースとしては情けない結果に終わってしまった」と悔しがった。

序盤から自慢の直球で押した。この日の最速１４９キロ。「真っすぐ中心で印象づけようと思った」と野村。２回に１点を失うと「もう失点したらやばいなとしっかりと丁寧に投げた」。その後、８回までゼロを並べたが、９回に２点を失った。

ネット裏にはＮＰＢ９球団のスカウトが集結。巨人は水野雄仁・編成本部長、長野久義・編成本部参与ら４人態勢で見守った。水野本部長は「一度、見たかった選手。力強い真っすぐが魅力ですね」と評価。楽天・足立祐一スカウトも「球速も出ているし、右バッターのインコースにしっかり投げられて球速も落ちない」と評価した。

エースとしての自覚もある。「昨年までは短いイニングが多かったので、全力でいけたけれど、（今年は）９回を一人で投げきる体力をつけようと意識してやってきた。疲れはありません」。終盤になっても球速はおとろえず１４１球を投げ切った。

現在、５連覇中の佛教大。逆転Ｖには２連勝が条件だ。「後輩たちに頑張ってもらって３戦目につないでもらう。次は負けないぞという気持ちでいます」とリベンジの舞台を待つ。