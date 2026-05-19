こんな使い方が！「豆板醤」で爆速完成するラク旨おかず

冷蔵庫の奥で眠りがちな豆板醤。実はとても優秀な調味料なんです！ピリッとした辛みとコクで炒め物やスープなど、幅広く食卓に変化を与えてくれます。



今回は少し加えるだけで味に深みが出るお手軽レシピを4つご紹介します。

▼辛さ控えめで食べやすい「味噌チゲスープ」

豆板醤を少量使用するので、辛いものが苦手な方にもおすすめです。旨みたっぷりのスープで、ごはんが進むこと間違いなし。体の芯から温まる一品です。

▼レンジで完成！「スパイシーなす、豆板醤マヨ」

なすをレンジにかけるだけで、あっという間に一品できあがります。豆板醤とマヨネーズの組み合わせが絶妙で、箸が止まらないおいしさ。忙しい日の副菜にぴったりです。

▼おつまみにも副菜にも「焼肉屋さんの豆板醤きゅうり」

きゅうりに豆板醤ベースのたれをからめるだけで、ピリ辛でごま油の香りが食欲をそそる一品に。おつまみにも副菜にもなり、サッと作れるので重宝します。

▼忙しいランチにも「5分でできるピリ辛ごま味噌そうめん」

5分で完成するそうめんレシピ。豆板醤とごま味噌の組み合わせで、コクのある食べ応えのある一品に仕上がります。暑い季節のランチにも最適です。





冷蔵庫の奥に眠っていた豆板醤、今日から献立に活躍させてみませんか。少し加えるだけでいつもの料理が一段とおいしくなりますよ。