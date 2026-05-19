【巨人】福島・いわきでの公式戦は球団１２年ぶり 前回は４番阿部慎之助がタイムリー 今回はビジター
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・いわき）
６連勝中の巨人は１９日、福島・いわき市のヨークいわきスタジアムでヤクルト戦に臨む。
巨人戦は過去にこの球場で１軍公式戦を２試合行い、１勝１敗。
球団史上初の「いわき開催」となった２０１０年７月６日は広島戦に８―７で勝利。３点を追う７回に坂本の二塁打などで好機を作り、小笠原の２点適時打、ラミレスの２ランで逆転。最後はクルーンが締めた。
この試合のスタメンは
１（遊）坂本
２（中）松本
３（三）小笠原
４（左）ラミレス
５（捕）阿部
６（右）長野
７（一）高橋
８（二）エドガー
９（投）西村
２０１４年５月１３日はヤクルト戦（巨人主催）で４―６で敗れた。先発・杉内は６回途中３失点で降板。４番阿部がタイムリーを放ったが、同点の９回に久保が代打・川端に適時打を浴びるなど２点を勝ち越されて接戦を落とした。
この試合のスタメンは
１（遊）坂本
２（中）松本
３（左）アンダーソン
４（捕）阿部
５（右）長野
６（三）村田
７（二）片岡
８（一）ロペス
９（投）杉内
いわきでの巨人１軍公式戦は１２年ぶり。今回はヤクルトの主催試合として行われ、巨人はビジター。先発はヤクルトが高橋、巨人が戸郷と発表されている。