◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・いわき）

６連勝中の巨人は１９日、福島・いわき市のヨークいわきスタジアムでヤクルト戦に臨む。

巨人戦は過去にこの球場で１軍公式戦を２試合行い、１勝１敗。

球団史上初の「いわき開催」となった２０１０年７月６日は広島戦に８―７で勝利。３点を追う７回に坂本の二塁打などで好機を作り、小笠原の２点適時打、ラミレスの２ランで逆転。最後はクルーンが締めた。

この試合のスタメンは

１（遊）坂本

２（中）松本

３（三）小笠原

４（左）ラミレス

５（捕）阿部

６（右）長野

７（一）高橋

８（二）エドガー

９（投）西村

２０１４年５月１３日はヤクルト戦（巨人主催）で４―６で敗れた。先発・杉内は６回途中３失点で降板。４番阿部がタイムリーを放ったが、同点の９回に久保が代打・川端に適時打を浴びるなど２点を勝ち越されて接戦を落とした。

この試合のスタメンは

１（遊）坂本

２（中）松本

３（左）アンダーソン

４（捕）阿部

５（右）長野

６（三）村田

７（二）片岡

８（一）ロペス

９（投）杉内

いわきでの巨人１軍公式戦は１２年ぶり。今回はヤクルトの主催試合として行われ、巨人はビジター。先発はヤクルトが高橋、巨人が戸郷と発表されている。