【ネコまる 2026夏秋号】 5月21日 発売 価格：1,210円

おじさんのような仕草で座る「小次郎」（8歳♂）が表紙に登場

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辰巳出版は、読者投稿型の猫マガジン「ネコまる 2026夏秋号」を5月21日に発売する。価格は1,210円。

本書には、猫だけれど猫じゃない、読者が投稿した不思議な仕草や表情が魅力の猫写真が集合している。大胆不敵なたたずまいの猫や、ハンモックが好きすぎて珍妙な光景を生み出す猫、引退馬牧場でボスとして君臨する猫など、どこか猫らしからぬ猫たちを取材している。

膨大な投稿写真の中から選出された「第42回・ネコまる大賞」が発表されている。

「ネコまる 2026夏秋号 Vol.52」目次

ハンモック大好きな「うに」（13歳♂）。ひと目見たら忘れられないインパクト

競争や繁殖を引退した馬たちが余生を過ごす牧場でボスを務める「メト」（推定6歳♂）

投稿コーナーには約550匹の猫が登場

投稿コーナーでは、子猫の時からの成長ぶりが楽しめる「猫ばけちゃった！」のコーナーや、猫への想いを綴った心温まるエッセイ、くすりと笑えるエピソードなど、かわいくて面白い猫たちが約550匹登場。

猫と暮らしている人なら「あるある」と笑ってしまうような瞬間から、「どうしてこんなことに!?」と驚くような奇跡の瞬間までを余すところなく紹介する。

全国の飼い主から寄せられた「猫じゃないかも」と思う瞬間