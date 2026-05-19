【はむほん ハムスターのほんねがわかる本】 5月19日発売 価格：1,320円

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西東社は、書籍「はむほん ハムスターのほんねがわかる本」を5月19日に発売した。価格は1,320円。

本書は100問100答でペットの本音を解説する「〇〇ほん」シリーズの1冊。ペットの生態・行動・気持ちを、かわいいマンガとわかりやすい科学解説で学ぶことができる。

5年ぶりの新刊となる今回は、ハムスターを特集。西東社の児童書「とにかくかわいいいきもの」シリーズも手がけるイラストレーター・ふじもとめぐみさんと、動物学者・今泉忠明氏のタッグで、ハムスターの行動と心理についてくわしく解説する。

また、「〇〇ほん」シリーズ40万部突破及び「はむほん」発売を記念して、全国の対象書店、楽天ブックス、およびAmazonにてシリーズ特製のオリジナルICカードステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施する。ステッカーは数量限定で、なくなり次第の終了となる。

【特典】

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