今月5日、秋田県内でも今年初めてクマによる人身被害が発生しました。



県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。



ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。



2回目のテーマは「秋田にクマは何頭いるのか」です。



県内のクマの生息数の現状や長期的な視野での対策、日ごろの心構えなどについて、野生動物の管理に詳しい専門家に聞きました。





■この春の出没状況をどう見る？

♢♢♢♢♢一日のはじまりに新鮮な情報をお届けするラジオ番組『あさ採りワイド秋田便』（ABSラジオ・毎週月～金 午前7：30～10：50）。5月11日からクマ被害に関するキャンペーン企画を5回シリーズでお届けする。2回目は野生動物の管理に詳しい、秋田県立大学生物資源科学部教授の星崎和彦さん。放送日：2026年5月19日(火)ゲスト：秋田県立大学生物資源科学部教授 星崎和彦さん出演者：酒井茉耶アナウンサー（ABS秋田放送）川口大介記者（ABS秋田放送 報道ユニット）

酒井： クマの大量出没、そして被害が止まりません。 身を守るためにクマを多角的に知ろうと、あさ採りワイド秋田便では5回シリーズで様々な分野の方から話を伺います。今日のゲストは、野生動物の管理に詳しい秋田県立大学生物資源科学部教授星崎和彦さんです。 よろしくお願いします。



星崎：よろしくお願いいたします。



酒井：星崎さんは、クマをはじめ、野生鳥獣の管理について話し合う県の野生鳥獣保護管理対策検討委員会の委員長でもあります。さて、すでに各地でクマの目撃が相次いでいますよね。星崎さんは今年の春のこの状況をどのように見ていますか。



星崎：昨年の冬にかなりの目撃が続いてましたので、この春、町なかでこうして出てくるのがいるだろうなという予想はしておりました。それにしても多いなと思っています。



酒井： それにしても予想よりも多いなというふうにご覧になっているんですね。そしてスタジオにはもう1人、クマ問題の取材を続けている秋田放送の川口記者です。



川口：おはようございます。よろしくお願いします。私からも星崎先生に質問があるんですけども、今から8年前の2018年の時点で、秋田のクマが「里グマから街グマに変化しつつある」ということをおっしゃっていたのが星崎さんだと理解してるんですけれども、2023年、そして去年に至ってはですね、中心市街地までクマが出てきてしまうということになっていまして、こうやって繰り返されている今のこの大量出没、どういうふうに受け止めていらっしゃるか教えていただいていいですか。

星崎： 「いつかこういう時が来るかもしれない」というふうには思っていましたので、今の状況はある程度想定内なんですけど、その「いつか来る」の「いつか」っていうのがもう来てしまったという意味では、想定内で最も悪いシナリオになっているかなっていう受け止めです。もう何年か後にはこうなるかもしれないよというつもりでしゃべっていたのが、2年後、4年後になったという、そんな感じが現在ですよね。



川口： 酒井さんにも質問したくて。去年のあの出没、生活していてどういうふうに感じられたのか教えてもらっていいですか？



酒井： 私、小学校に通っている娘育ててるんですけれども、娘の通っている小学校も朝、急遽休校になったり、あと学校だけじゃなく習い事先からも送り迎え対応を必ずしてくださいというふうになって、働きながらも家事もしながらで、それにプラスしてということで、自分自身のやっぱりクマといつ会うかわからないって恐怖もあり、なかなか大変でしたね。



川口：里に出るクマと違って、町なかに出るクマって、住民の生活とか行動にすごい影響を及ぼすということで、ちょっとこの辺コメントいただいてもいいですか。



星崎：昨今の状況は、こんなところにクマがいてはいけないところに出てるわけです。 で、そういう場所に住んでらっしゃる方は、クマがいること自体が怖い。なので、郊外の人々と市街地中心街、ダウンタウンの人々とで受け止め方がとその対応が全然違うんだろうというふうにいま考えるようになりました。

■県内にクマはどのくらいいるのか

酒井：そのクマ対策の根拠となるのが推定生息数とのことなんです。最新の推定生息数は3,900頭と発表されていますが、この調査にも携わっているのが星崎さんです。 どういう調査方法なんでしょうか、教えてください。



星崎：以前の実際に見た数、直接的な目視確認による推定法から、カメラトラップっていう方法に変えたのが十年ぐらい前の調査です。カメラトラップというのはですね、あのセンサーカメラ、赤外線でスイッチが入るカメラを置いておきまして、それで動物が映ると、その頻度から生息数の推定をするという方法です。いろんな計算の方法があるんですけど、クマの場合はツキノワグマの名前の由来になっている胸の斑紋ですね、これに個体差があって、これが年齢とともに変わったりしないということが分かっていましたので、それをうまく撮影すると、特定の個体がどこの場所で何回現れたという記録になります。ここから個体数を推定すると、結構確立した方法の計算が可能になります。最近の進歩は、計算をするときにいるんだけれど、見つかってない個体も当然いるでしょうという前提を織り込んで、撮影した写真データになるのには、推定どのくらいいると妥当なのかっていう逆算をするっていうことが可能になりました。

酒井：最新の推定生息数3,900頭という数字は、市街地にまで押し寄せた去年のクマの出没状況からすると、私自身としては意外と少ないなという印象を持ったんですけれども、いかがでしょうか。



星崎： そうですね。 私ももうちょっと個体数がいると出ても不思議ではないなというふうには思っています。 この辺はかなり精度よく推定できるようになったとはいえ、まだまだ改善の余地はいっぱいある一方で去年の調査を始める前に2,500～2,600頭ぐらいを駆除していましたので、その効果が個体数に反映しているっていうのも考えられるので。 何とも言えないところですね。もう少しいてもいいんじゃないかなと私自身は思っています。

■環境の変化とクマの生息数の関係とは

酒井： さて、星崎さんの本当の専門分野というのが森林生態学とお聞きしています。研究テーマとしては、森林の成り立ちや移り変わりの調査研究で、その立場としてお聞きしたいんですけれども、温暖化だったり、ナラ枯れなどが広がって、そのことがクマへの影響を指摘する声もありますよね。 いかがでしょうか。



星崎：こういう温暖化の影響というのはですね、年々暑くなっていくとかいうようなものではなくて、暑くなったり、それほどでもない年があったりっていうのを繰り返しながら、十年前とかよりは確実に暑くなってるよねっていう、そういうものですよね。温暖化の影響をちゃんと短期間で検出するっていうのはそもそも難しいことなので、なかなか証拠は出しにくいんですね。ただここ数十年ぐらいはすごく3月、4月が極端にあったかい年というのが何度もあるんですよね。ですので、冬眠明けが早くなってるってことは何かあっていいのかなと思ってます。ナラ枯れについては、これもデータでちゃんと証明できないんですけど、まあナラ枯れが発生すると、その木にはドングリ（ナラの実）は絶対なりませんから、ドングリ（ナラの実）を食べたいクマにとっては餌源がなくなったっていうことなので、影響がないわけないですよねっていう、そういう言い方になってしまうんですけど、何かしらナラ枯れがクマの食物、食べ物の環境に悪影響を及ぼしているのは間違いないと思います。



酒井：そしてエサの話もありましたが、クマの主なエサとされているブナの実は今年は豊作と言われているんですよね。実際に森の様子はどうでしょうか。



星崎：私、全県くまなく見ているわけではないんですけど、この4月、5月で何か所かに行った感じだと、確かにかなりのブナの花が見られましたので、なんか実になりそうだなっていう感覚を今持っています。



川口： このブナの豊凶がクマの出没に影響しているってよく言われていて。 で、去年も凶作だったし、23年はブナ以外もいろんなものがなくて、ああいう事態になったわけですけども、豊作なら一見その人里に出てこないので安心だと思われるんでしょうけど、ここ最近その間隔がすごい短くなっていて、すぐ凶作が来ちゃうと。そうなると、その栄養状態がいい今年であればですね、冬の間、ベビーラッシュが起きて、次の年、来年はエサがなくて出てきちゃうという、その去年と同じような状況が起こりかねないと思われるのですけども、星崎さんはどういうふうに見てらっしゃいますか？



星崎：全く同じように心配してます。豊作が訪れた翌年にエサが全然ない凶作になるっていうのは、これは昔からブナはそういう木の実のなり方をする樹種ですので、それ自体は想定内、クマの方も想定内と言っていい現状なんです。ただ、大豊作が頻繁に訪れるようになってきてるっていう感覚がありまして。そうすると大豊作の後は大凶作になるっていうのが分かっていますから、こんなことが起きていると。今年のなり具合で大豊作になるかどうかは、まだちょっともう少し観察を続けないとわからない季節でして、もし大豊作になったら、今川口さんおっしゃったようなことは心配しなきゃいけないですね。



川口： 基本的にこう出てきちゃうもんで、駆除とかしてる中でクマの頭数の回復のスピード。 今先生おっしゃったように、大豊作であればですよ、栄養状態いいもんで、ベビーラッシュってものが起きて、すぐ回復しちゃうっていうことも、これなんとなく思ったんですけど、どんなもんですかね。



星崎：なんかそういうことが起きてるのかなというのが、2020～2005年という流れでたくさん出没が続いてるっていうことが、今おっしゃったようなことが本当に起きてるかなと思わせる現象だなと思ってます。クマの子供があまり産まれないようにする、ベビーラッシュを避けるようにするっていうことは人間には無理なので、クマが入ってこなくするような対策しかできないですよね。

■これからのクマ対策と考え方

酒井：その対策についてです。 去年までの大量出没を経て、国はクマを保護から頭数管理へと方針を変えました。 ロードマップも示して人身事故を防ごうとしています。また先日事故が起きてしまいましたが、秋田県も人の生活圏での事故ゼロを目標に対策を進めるとしています。ただ、面積が全国6位という広さを持つ秋田県で、多くのクマがいるこの現状では対策がちゃんとできるのか、疑問を持ってしまう方も多くいらっしゃると思います。 対策についていかがでしょうか？



星崎：私もこの面積で、このクマの生息状況で、この出没場所の広さで、特定の人だけにクマ対策を依存するっていう形を続けることは、実現性という意味で難しいんじゃないかっていう懸念は持っています。逆に住民でもできる何かっていうようなことを見つけ出す、考え出すことで、具体的にこれといったものが今まだないので、なかなか歯切れのいいお答えができないんですけれども。人のにぎわいがあって、クマにとってあっちは人間の世界、社会だって思わせるような対策を普通に立ててやっていると、結果的にクマ対策になるっていうような、街づくり的な対策でクマを遠ざけるっていうことだったら、何かできることあるんじゃないかなっていうふうにおぼろげに思っているところです。



川口：先生はその前から人の気配が重要だってお話されていて。今秋田で起きていることって、人がどんどん後退していってクマが出てきていると。



星崎：はい、原因はそれだと思います。



川口：そうですよね。人口減少に関わることだったり、高齢化だったり、そういう中でどうやってその人の気配を出していくかっていうことをおっしゃってるわけですよね。



酒井：例えば地域でイベントを活性化させるとか、そういったことですか？



星崎：最初におっしゃっていたクマが出てるので怖いから「いろんなことを自粛しましょう」「やめましょう」っていうのは・・・。典型的なのが秋田だと鍋っこ遠足があるじゃないですか。 鍋っこ遠足は野に出て行って、みんなでお昼ご飯を食べてわいわいやるっていうイベントだと思うんですが、そういうのが毎月のように、毎週のようにあちこちで開かれていると、にぎわいが取り戻せるわけですよね。なので、積極的にそういうのをやる方が長期的なクマ対策にはなるんです。短期的にそれで安全を確保できるかどうかっていうところは見極めが大事ですけど、自粛ばかり続けていると、そういう長期的な対策がすごく手薄になってしまいます。



川口：去年とか23年の秋田を見ていると、そこのあんばいがすごい難しくて。安全を取ると本当に人気がなくなっちゃう。で、川反なんかもね、人が通らなかったりとかってなっちゃって。なんかそれが、だから「正しく恐れる」っていうところの難しさ。だからコロナとすごい似てるなと思っていて。



星崎：そう思います。マンションの駐車場にクマがいるかもしれないとか、郊外の住宅でドアを開けると目の前にクマがいる、クマがいると思うと出れないとかいうようなのは、例えば人感センサーライトとかをあちこちに張り巡らせるだけで、なんかライトがつけば動物いるかもねっていう想像がつくじゃないですか。真っ暗なところに真っ黒な生き物がいるから気がつかないんですけど、明かりがあれば何かうずくまってる、いる、クマかもっていうのが遠くで私たちは気づければ、その鉢合わせして引っかかれる事故っていうのはかなり減らせると思います。目撃は減りませんけど、人身被害を減らすことはできると思うんです。ライトをつけるぐらいだったら本当にお金だけの問題で、市民でも皆さんできるので、あとはその費用を誰がどうやって捻出するかっていうだけの話になると思うんですよ。自動ドアも、人間なら開けられるけど、クマには開けにくいような自動ドアをちょっとしたアイデアで作ることができると思っていまして。 ボタンを押すことで開く自動ドアのボタンをドアじゃないところの壁に貼り付ければ、建物の入館証とかをかざすような形で、壁の入館証のところをカードをかざすとドアが開くっていうようなものを全ての自動ドアに導入すれば、人間はちょっと手を横に出せば開くけど、クマはそこまで気がつかないので、ドアにベタって張り付いても開いちゃうことはないので。っていうようなことは、アイデアだけでなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思います。



川口：具体的に教えていただいてありがとうございます。



酒井： 今後も星崎さんは様々な観点からこのクマに関して研究されていて、そして私たちも何かアイデアでできることがありそうだなというのが感じられました。



星崎：はい。 社会の全体の問題になってきていると思いますから、皆さんが自分事と考えていただいて、例えばこんなことはどうなんだろうっていうのをいろんなところにお寄せいただきたいなと思うんですね。アイデアというのは出すだけならタダですから、ダメもとでいろんなアイデアを集める場所を作れば、使えるアイデアがその中にいくつか見つかるっていうふうに、いつも普段から私は思っているので、ぜひですね、そこら辺は皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。



酒井：今日はお忙しい中、本当に星崎さん、ありがとうございました。



星崎：ありがとうございました。



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『あさ採りワイド秋田便』はABSラジオ（FM90.1MHz、秋田936kHz、大館・本荘1557kHz）で午前7：30～10：50に放送。

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