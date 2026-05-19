Bリーグアワードの特別表彰受賞者が発表…横浜BCの森井、北海道の市場らが選出

5月19日、Bリーグは5月29日に東京ガーデンシアターで開催される「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」において各特別表彰の受賞選手およびクラブを発表した。

「ベストパフォーマンス賞 2025－26」にはアルティーリ千葉が選出。「フェアプレー賞 2025－26 presented by 日本生命」には、B1部門では森井健太（横浜ビー・コルセアーズ）、B2部門にはエリエット・ドンリー（信州ブレイブウォリアーズ）が選出された。さらに「とけない、情熱。賞 2025－26 presented by ロックアイス®」にはレバンガ北海道から市場脩斗の選出が発表された。

30歳の森井は石川県出身で、178センチ77キロのポイントガード。2016－17シーズンに特別指定選手として新潟アルビレックスBBでプロデビューを果たすと、2020－21シーズンに横浜BCへ移籍した。6年目となった今シーズンは56試合に出場し、平均2.1得点1.5アシスト2.8リバウンドを記録した。

29歳のドンリーは神奈川県出身で、198センチ97キロのスモールフォワード。2020－21シーズンに大阪エヴェッサと契約すると、2023－24シーズンに信州へ移籍した。今シーズンは58試合に出場し、9.3得点2.3アシスト4.9リバウンドを記録した。

23歳の市場は千葉県出身で、187センチ85キロのポイントガード。2024－25シーズンに特別指定選手として越谷アルファーズに加入した。今シーズンは北海道に移籍し、全60試合の出場で、平均6.4得点1.8アシスト1.6リバウンドを記録した。

各特別賞受賞者は、すでに発表された各アワード表彰者とともに「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」に登壇予定だ。なお、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」は5月29日17時から東京ガーデンシアターで開催予定。チケットはB.LEAGUE公式チケットサイトで販売されている。

【動画】森井健太 2025－26シーズンハイライト