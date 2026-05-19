「どこのアイドルかと思ったわ」「推しちゃう」なでしこMFの“ガチすぎる”アイドル姿に反響！「本物だ」「ちょっぴり大人を感じさせる」
WEリーグのアルビレックス新潟レディースが公開した“アイドル姿”が話題を呼んでいる。
クラブは公式インスタグラムを更新し、なでしこジャパンMFの滝川結女のビジュアルを公開。これは、５月24日に開催されるサポーター感謝祭の企画に向けたもので、選手たちがアイドル『ALB48』としてパフォーマンスを披露するという内容だ。
ALB48では７人の選手が登場し、同クラブの応援サポーターとして知られるNGT48の楽曲『希望列車』を披露予定。投稿では各選手の“ガチすぎる”アイドルビジュアルも公開され、衣装はなんと選手たちがAIで制作したという。
そのなかで滝川は、「滝川結女（愛称：ゆめめ）、メンバーカラー：赤、誕生日：8月31日、新発田アイドルといえば、ゆめめ」と紹介され、真っ赤なアイドル衣装をまとい、マイクを手にほほ笑む姿を披露した。
この投稿にはファンも大盛り上がり。「推しちゃう」「どこのアイドルかと思ったわ」「公演いつですか？」「アイドルが板についてる」「ちょっぴり大人を感じさせる赤ね！」「本物のアイドルだ」「これは最高」「流石っす！新発田のアイドル」など、絶賛の声が相次いでいる。
なお、そのほかのメンバーとして、横山笑愛、白沢百合恵、鈴木雛子、有吉佐織、下吉優衣、山本結菜も参加。それぞれがキュートなアイドル衣装姿を披露し、感謝祭への期待を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ滝川結女のアイドル衣装姿！
クラブは公式インスタグラムを更新し、なでしこジャパンMFの滝川結女のビジュアルを公開。これは、５月24日に開催されるサポーター感謝祭の企画に向けたもので、選手たちがアイドル『ALB48』としてパフォーマンスを披露するという内容だ。
ALB48では７人の選手が登場し、同クラブの応援サポーターとして知られるNGT48の楽曲『希望列車』を披露予定。投稿では各選手の“ガチすぎる”アイドルビジュアルも公開され、衣装はなんと選手たちがAIで制作したという。
この投稿にはファンも大盛り上がり。「推しちゃう」「どこのアイドルかと思ったわ」「公演いつですか？」「アイドルが板についてる」「ちょっぴり大人を感じさせる赤ね！」「本物のアイドルだ」「これは最高」「流石っす！新発田のアイドル」など、絶賛の声が相次いでいる。
なお、そのほかのメンバーとして、横山笑愛、白沢百合恵、鈴木雛子、有吉佐織、下吉優衣、山本結菜も参加。それぞれがキュートなアイドル衣装姿を披露し、感謝祭への期待を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこ滝川結女のアイドル衣装姿！