BTS V¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤ÇË¨¤¨Âµ¡õ»Ø³ú¤ß¥Ýー¥º¤âÏÃÂê¡ª7¿Í¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯°áÁõ¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¡Ö´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¥°¥Æ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏºÇ¶¯¡×¤ÎÀ¼
¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¡ØRolling Stone¡Ù»£±ÆÉ÷·Ê¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRolling Stone¡ÙÉ½»æÂ¾①②
BTS¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë²»³Ú»¨»ï¡ØRolling Stone¡Ù¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£BTS7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ØRolling Stone¡Ù»£±ÆÉ÷·Ê
¡ØRolling Stone¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦16¥õ¹ñÆ±»þÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÆÃ½¸¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ëBTS¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ï¥ó¥µ¥à¡É¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢¥»¥¯¥·ー¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤ë¡£RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¥Õー¥É¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÆ°¤¡¢JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤ÏÎ¾¼ê¤ò½Å¤Í¤ÆÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Ï¥«ー¥¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤¤¡¢Âç¤¤ÊÆ·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤ÏÁ°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ÎÂµ¤Ç¼ê¤òÊ¤¤Ã¤¿¡ÈË¨¤¨Âµ¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍÅ±ð¤Ë¥Ýー¥º¡£SUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤ÏËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤ÏÀÖ¤¤¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÉÔÅ¨¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ7¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£Á´°÷¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤ÆÊÂ¤Ó¡¢V¤ÏJUNG KOOK¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¡¢»Ø¤ò³ú¤ó¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖË¨¤¨Âµ²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö²£´é¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë´°àú¡×¡Ö¥°¥Æ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë～¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£