NCT WISH『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンスに大反響！「リアル天使」

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NCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）が5月18日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演。最新曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露した。

■ファンからXで寄せられたリクエストに応える場面も

「Ode to Love」は、NCT WISHの最新アルバムのタイトル曲。リリースから1ヵ月足らずでCDセールス190万枚を突破し、各国のチャートを席巻するなど、SNSでも話題となっている。

ファン待望の日本のテレビ初歌唱ということもあり、出演時のSNSでは「日本の音楽番組で『Ode to Love』のパフォーマンスを観られてうれしい！」「リアル天使」などと反響を呼んだ。

番組内では、メンバーのうち4人が日本人の、10代・20代が注目する次世代のスターとして紹介され、「NCT WISH メンバー」などの検索ワードが放送中に急上昇。パフォーマンス後には、ファンからXで寄せられた決めポーズのリクエストに答えるなど、多くの人を魅了した。

なお、TikTokでは「Ode to Love」の楽曲を使用した投稿が世界中から約12万件近く集まっており、《トゥトゥルトゥー》のメロディに合わせて唇に手を添える振り付け“duruduholic”の動画も増加中。

5月23日には、NHK『Venue101』でのパフォーマンスも控えている「Ode to Love」の日本での盛り上がりに今後も注目だ。

■リリース情報

2026.04.20 ON SALE

ALBUM 『Ode to Love-The 1st Album』



202.07.15 ON SALE

SINGLE 『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』

■関連リンク

NCT WISH OFFICIAL SITE

https://x.com/NCT_OFFICIAL_JP