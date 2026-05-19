19日15時現在の日経平均株価は前日比384.72円（-0.63％）安の6万431.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1106、値下がりは436、変わらずは21と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は253.43円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が226.07円、東エレク <8035>が196.1円、フジクラ <5803>が175.39円、ファナック <6954>が44.92円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を236.53円押し上げている。次いでリクルート <6098>が69.49円、コナミＧ <9766>が54.31円、ＫＤＤＩ <9433>が31.58円、バンナムＨＤ <7832>が30.97円と続く。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、保険、水産・農林と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、精密機器が並んでいる。



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