吉瀬美智子 　（写真は、インスタグラム @michikokichise 3月の投稿より）

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　俳優の吉瀬美智子（51）が19日、自身のインスタグラムを更新。「前髪作りました」と報告し、イメチェンショットを披露した。

【写真】「前髪よきですねー」「可愛い」“前髪あり”の新ヘア披露の吉瀬美智子

　吉瀬は、ショートの“前髪あり”スタイルに変身。「移動あるので、ゆる〜いファッション」と、写真ではデザインTシャツのカラーが映えるブラックコーデでポーズを決めている。

　コメント欄には「前髪よきですねー」「ヘアーgoodです」「可愛い」「素敵です」「個人的には、前髪有りの吉瀬さんが好きです」「どんな恰好をされても、カッコ良いです」など、さまざまな反響が寄せられている。