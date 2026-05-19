“美しすぎる漫画家”の穂波あみ、最新グラビア！豊満ボディ強調の水着・下着・入浴カット
ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」にて『義母の愛はママならないっ！』を連載中の“美しすぎる漫画家”で知られる穂波あみが、『ヤングガンガン』巻末グラビアに登場した。
【画像】B85センチの豊満ボディ！穂波あみの下着グラビア
コスプレイヤー、イラストレーターとしても活動中の穂波は、初ヤングガンガン登場で、誌面ではバスト85センチ、ウエスト60センチ、ヒップ92センチの豊満ボディを強調した下着姿、水着姿のほか、入浴カットを見ることができる。
■穂波あみプロフィール
誕生日：6月10日
身長・サイズ：T160 B85 W60 H92
出身地：東京都
趣味：イラスト、ゲーム、コスプレ
特技：絶対音感、英語
【画像】B85センチの豊満ボディ！穂波あみの下着グラビア
コスプレイヤー、イラストレーターとしても活動中の穂波は、初ヤングガンガン登場で、誌面ではバスト85センチ、ウエスト60センチ、ヒップ92センチの豊満ボディを強調した下着姿、水着姿のほか、入浴カットを見ることができる。
■穂波あみプロフィール
誕生日：6月10日
身長・サイズ：T160 B85 W60 H92
出身地：東京都
趣味：イラスト、ゲーム、コスプレ
特技：絶対音感、英語