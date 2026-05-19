【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で、国際共同製作をめぐり日本が存在感を高めている。

映画祭と並行して開かれている世界最大級の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」が日本を特集。官民一体で世界に日本映画を売り込む。

マルシェ・ドゥ・フィルムには、世界中の映画会社や配給会社などが一堂に会する。映画配給権などを売買するビジネスの場で、商談が世界配給や新規の映画製作につながるケースも多い。今回は、日本の知的財産（ＩＰ）ブームを受けてアニメを含む日本映画に焦点を当て、様々なイベントを実施。日本からは東宝、東映、松竹、ＫＡＤＯＫＡＷＡといった大手のほか、中小の映画会社も参加した。各社は、経済産業省や日本貿易振興機構（ジェトロ）などと連携し、大規模なプロモーションを展開中だ。

近年、社内に「国際企画戦略部」を新設した東映は、すでにホラー映画を中心とした自社ＩＰを活用し、主に東南アジア各国との共同製作を進めている。今回の見本市に複数のプロデューサーを送り込み、共同製作に向けた人脈作りを行う。同部の高田志織企画室長は、「国内市場は成熟している。現在は海外展開が成長の鍵で、当初から海外市場を視野に入れた企画に力を入れている」と話す。期間中、漫画家・伊藤潤二さんの「屋根裏の長い髪」を原作にしたホラー映画を、タイ、韓国と共同製作することを発表した。

こうした動きは独立系映画でも同様で、東京国際映画祭のプログラミングディレクター市山尚三さんは、「国内の出資や助成金だけでは資金調達は難しい。共同製作の支援制度を持つ欧州の国と組むことで、自由度の高い映画作りが可能になる」と指摘する。映画祭のコンペ部門に出品されている「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）、「ナギダイアリー」（深田晃司監督）も、欧州やアジアの国と組んだ作品だ。

セルビアでの撮影を計画する若手映画作家の高橋壮太さんも、共同製作のパートナーを探そうとカンヌを訪れた一人。「資金力の乏しい映画作家でも、国境を越えて仲間を探せる時代になった」と話していた。