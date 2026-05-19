【パリ＝向山拓、市川大輔】パリで開かれている先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議で、世界的に調達懸念が高まるレアアース（希土類）など重要鉱物について、Ｇ７による投資拡大や調達基準の導入を打ち出すことがわかった。

１９日の閉幕時に採択する共同声明に盛り込む見通し。中国が輸出規制を強める中、先進国が協調して対抗する姿勢を示す。

Ｇ７財務相・中銀総裁会議の声明に、レアアース対策の具体策が掲げられるのは初めて。Ｇ７議長国のフランスは、世界経済の減速リスクや経常収支の不均衡（グローバル・インバランス）についても、声明に盛り込む方向で各国と調整に入っている。

声明の原案では、レアアースなど重要鉱物は「将来のエネルギー需要や幅広い安全保障に不可欠だ」と強調。精錬段階で世界シェア（占有率）の９割を握る中国による規制措置を念頭に、「世界市場がゆがめられ、公正な競争が損なわれている」と批判している。

その上で、Ｇ７による投資拡大やリサイクル、調達基準の導入を通じ、「安全で持続可能かつ強靱（きょうじん）なサプライチェーンの強化」を目指すとしている。鉱山の事業開発に向け、民間企業との協力を深めることも表明する。

Ｇ７財務相・中銀総裁会議は、初日の１８日夜（日本時間１９日未明）の協議で、重要鉱物を主要なテーマとした。片山財務相は終了後に報道陣の取材に応じ、「何もしなければ中国は対応を改めない。協調した行動を取る方向に近づいていることは一致している」と述べた。

今月１４〜１５日に北京で開かれた米中首脳会談では、レアアース問題への対応は「（中国側が）米国の懸念に対処する」との表現にとどまった。今回、Ｇ７が協調して対応する姿勢を示すことで、中国に圧力をかける狙いがあるとみられる。

初日の協議では、中東情勢で減速懸念が強まる世界経済の動向も焦点となった。片山氏によると、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保や、中東情勢の悪化に伴う金融市場の不安定化を注視する必要性で一致した。米新興企業アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」など、急速に進化する生成ＡＩ（人工知能）では、Ｇ７としてサイバーリスクへの対応策を共有する。６月にフランスのエビアンで開かれるサミット（首脳会議）までに具体策をまとめる方針という。