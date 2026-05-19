

「キリングッドエール」すごいことになってきた 篇

綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、「キリングッドエール」の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇」（90秒）に出演。5月18日より全国で順次放映。本CMでは、昨年よりスケールアップした総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とともに「GOOD DAY」を歌唱し、ビールの力で日本を明るくしたいという思いが一つになる様子が臨場感たっぷりに映し出されている。

静寂の中響き渡る大森さんのハミングからCMがスタート。それにレスポンスするように200人を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていく。4人のブランドリーダーと、総勢約500人のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、「キリングッドエール」に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現している。最後は「すごいことになってきました!」とうれしそうに話す綾瀬。「キリングッドエール」が日本中で愛され始めている様子に、うれしさを露にしている。

新CMでは、Mrs. GREEN APPLE が「キリングッドエール」のためにテーマソングとして書き下ろした「GOOD DAY」（グッドデイ）を、総勢約500人のコーラス隊・楽器隊が歌唱。大森のソロハミングからはじまり、コーラス、クラップと増えながら、200人を超えるコーラス隊によるアカペラの大合唱へと展開。大森には、新CMのために「GOOD DAY」を特別にアレンジしてもらい、コーラス隊・楽器隊が生み出すダイナミックなサウンドで、「キリングッドエール」が日本中で愛され始めたことへの高揚感を表現している。

ブランドリーダー4人のインタビュー映像を公開

Q. CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。

「今日は以前に増して、一緒に歌う皆さんが多かったのでさらに前回よりも盛り上がりました」と綾瀬。続けて、鈴木も「前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね」と撮影の様子を振り返る。

浜辺は「このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがしてとても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました」とブランドリーダーの4人は仲の深まりを実感した。

また、今回のCM撮影用にアレンジバージョンの「GOOD DAY」を披露した大森は「回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができた。コーラス隊や楽器隊の方も約500人いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います。」と振り返った。Q.「キリングッドエール」のために書き下ろした「GOOD DAY」、改めて200人超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか?

「お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった」と作成時を振り返る大森さん。「こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです」と自身の思いを語った。Q.「キリングッドエール」について、周囲のみなさんの反響はいかがですか?

綾瀬は「『グッドエール買いました!』など色んなお声をいただいて、本当にたくさんの方に届いているんだなと実感しました。実家の冷蔵庫の中が『キリングッドエール』に変わっていて、みんなで飲んでいます」と発売以降の反響を語った。

また、鈴木は「家の冷蔵庫の中に『キリングッドエール』が入っていて、今日頑張ったなという日は家で『グッドエール』を飲んでいます」と自身の飲用シーンについて話した。

浜辺は「駅とかで買ってくださるのを見て、今この人と乾杯したいなって思って歩いています」とビール好きな一面が垣間見えるエピソードを語った。

大森は「実家の冷蔵庫にありました。先日実家に帰ったら当たり前のように入っていて、すごくうれしいなって」と語るなど、周囲からの反響について各々振り返った。Q.ブランドリーダーの皆さんはどんな時にどんな風に「キリングッドエール」を飲みますか?

綾瀬は「頑張った日にプシュッと乾杯したいですね。」と開口一番に語り、鈴木は「お気に入りのテレビ番組を観ながら、ちょっと良い時間過ごしちゃいますか!という時、『キリングッドエール』とともに楽しんでいます」と話す。

続いて浜辺も「親友と自宅で映画やDVDを鑑賞した後に、「今日も一日本当にいい日だったね」ってデザート感覚で“締めビール乾杯”しています。」とこだわりの飲み方を披露。

また、大森が「お昼からワイングラスに注いだりしてオシャレに飲みたいですね」と語ると、3人が一斉に「お〜」と声をあげ、「キリングッドエール」のおいしさを改めて実感した様子の4人。Q.最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか?

綾瀬が「これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております」と笑顔で語ると、3人も大きく頷いた。

浜辺は「スーパーで大きなPOPを見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました」と、自身も影響を与えられているという。

大森も「改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、『GOOD DAY』や『キリングッドエール』で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています」と語った。