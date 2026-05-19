カメラ不要、差し込むだけで呼吸を検知！ フインガルリンク「ミリ波見守りシステム×iSure」

記事ポイント ミリ波レーダーがカメラを使わずに呼吸・動きの異常を非接触で検知iSureが家電の使用状況をリアルタイム取得し、AIが生活行動パターンを分析工事不要、コンセントに差し込むだけで利用を開始できる手軽さが特徴 ミリ波レーダーがカメラを使わずに呼吸・動きの異常を非接触で検知iSureが家電の使用状況をリアルタイム取得し、AIが生活行動パターンを分析工事不要、コンセントに差し込むだけで利用を開始できる手軽さが特徴

フインガルリンクとUEC Japanが技術提携し、ミリ波レーダーセンサーとAIスマートコンセント「iSure」を組み合わせた家庭向け見守りサービスの提供が始まります。

カメラを一切使わずに呼吸・動き・生活行動をAIで把握できるため、プライバシーへの配慮を保ちながら離れて暮らす家族を見守ることができます。

工事不要でコンセントに差し込むだけで利用を開始できます。

フインガルリンク「ミリ波見守りシステム×iSure」





提供開始：2026年5月提供：フインガルリンク株式会社（株式会社UEC Japanとの技術提携）構成デバイス：ミリ波レーダーセンサー＋iSure（AIスマートコンセント）設置方法：工事不要、コンセントに差し込むだけ

フインガルリンクがUEC Japanとの技術提携により提供を開始したこのサービスは、2種類のデバイスで構成されています。

フインガルリンク社のミリ波レーダーセンサーが非接触で室内の人の呼吸や体の動きをリアルタイムに計測し、異常を検知します。

UEC Japanが開発したiSure（AIスマートコンセント）は、差し込まれた家電機器の電力使用状況をリアルタイムで取得し、AIが生活行動を解析します。

単身で暮らす高齢の家族、在宅療養中の家族、遠方に住む親の日常的な変化を把握する手段として活用できます。

2つのデバイスから得られたデータをAIが総合的に分析することで、「いつも通り」の生活リズムからの逸脱を検知する仕組みになっています。

ミリ波レーダーによる呼吸・動きの非接触検知

フインガルリンク社ブランドロゴが貼付された白色の正方形筐体を持つミリ波レーダーセンサーは、電波を用いて人体の呼吸や動きを非接触で計測します。

カメラによる映像撮影を行わないため、寝室やリビングに設置しても被写体となることなく見守りを継続できます。

呼吸の変化や通常とは異なる動きのパターンが検出されると異常として通知される仕組みです。

iSureが把握する生活行動パターン





黒色のコンパクトな筐体にコンセント差し込み口・Wi-FiアイコンのLED・電力計測ボタンを備えたiSureは、家庭用電気機器とコンセントの間に差し込んで使うAIスマートコンセントです。

電気ケトルや照明・テレビといった機器の使用状況をリアルタイムで取得し、「何時に何の機器を使ったか」という行動パターンをAIが記録・分析します。

通常の生活リズムから外れた電力使用の異変を検知することで、見守りの精度を高めています。

カメラ不要・工事不要の設計

このサービスはカメラを使わないため、室内の映像が外部に送信されることはありません。

iSureはコンセントに差し込むだけで利用でき、電気工事や専用回線の引き込みは不要です。

ミリ波レーダーセンサーも設置工事なしで設置できるため、賃貸住宅や高齢者施設でも導入しやすい構成になっています。

利用シーンとして想定されているのは、一人暮らしの高齢者の日常見守り、在宅療養中の家族の体調変化の把握、遠方に住む親の生活リズムの確認といった場面です。

ミリ波レーダーとiSureの2デバイスが呼吸・動き・家電使用の3軸でデータを取得し、AIが組み合わせて分析することで、単一デバイスでは検知しにくい「いつもと違う」を浮かび上がらせます。

カメラ映像を使わずに高齢者の生活を見守ることができる点は、プライバシーを重視しながら安全を確保したい家族にとって実用性の高い選択肢です。

フインガルリンク「ミリ波見守りシステム×iSure」の紹介でした。

よくある質問

Q. ミリ波レーダーセンサーはどのような場所に設置しますか？

A. ミリ波レーダーセンサーは室内に設置して使用します。

工事不要のため、棚や家具の上など任意の場所に置いて利用できます。

設置場所の詳細な推奨条件はフインガルリンクの公式サイトに掲載されます。

Q. iSureはどのような家電機器に取り付けられますか？

A. iSureはコンセントに差し込む形式のデバイスのため、一般的な家庭用コンセントに対応した電気機器に取り付けられます。

電力使用状況を取得できる機器であれば、種類を問わず生活行動の分析データとして活用されます。

対応機器の詳細はフインガルリンクの公式サイトに掲載されます。

Q. 見守りの異常検知はどのように家族へ通知されますか？

A. AIによる行動分析で「いつも通り」から外れた変化が検出された場合に通知が届く仕組みです。

通知方法の詳細はフインガルリンクの公式サイトに掲載されます。

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