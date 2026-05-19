伊藤匠二冠所属チームを企業協賛！ TDI「ABEMA地域トーナメント2026」

記事ポイント ABEMAが主催する将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」が2026年6月より放送開始予定TDI株式会社が伊藤匠二冠（叡王・王座）所属の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と「地域対抗戦」が融合した全国6ブロック制の新形式 ABEMAが主催する将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」が2026年6月より放送開始予定TDI株式会社が伊藤匠二冠（叡王・王座）所属の「ルシーグ横浜」チームスポンサーに就任超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と「地域対抗戦」が融合した全国6ブロック制の新形式

ABEMAが主催する将棋の団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」が、2026年6月より放送を開始します。

独立系システムインテグレーターのTDIが、広告出演契約を結ぶ伊藤匠二冠（叡王・王座）の所属チーム「ルシーグ横浜」のチームスポンサーとして協賛を行います。

TDI「ABEMA地域トーナメント2026」





放送開始：2026年6月予定主催：ABEMA協賛チーム：ルシーグ横浜チームスポンサー：TDI株式会社

「ABEMA地域トーナメント2026」は、2018年からスタートした超早指し棋戦「ABEMAトーナメント」と、将棋による地域活性化を掲げる「地域対抗戦」が融合した新形式の団体戦です。

全国を6ブロックに分け、地域に密着したチームが日本一の座を競います。

TDIは「ルシーグ横浜」のチームスポンサーとして協賛し、同チームには広告出演契約を結ぶ伊藤匠二冠（叡王・王座）が所属します。

大会の新形式と開催概要

「ABEMA地域トーナメント2026」は、ABEMAが独自に企画した将棋の団体棋戦です。

2018年から続く「ABEMAトーナメント」の超早指しフォーマットと、将棋を通じた地域振興を目的とする「地域対抗戦」の枠組みが統合され、全国6ブロック制という新たな競技構造が採用されます。

各ブロックを代表するチームが地域の名を背負い、日本一を目指して対戦します。

ルシーグ横浜のチーム構成

TDIが協賛する「ルシーグ横浜」は、監督に森内俊之九段が就き、メンバーに伊藤匠二冠（叡王・王座）、阿久津主税八段、斎藤明日斗六段、岩村凛太朗四段の4名が名を連ねます。

タイトル2冠を保持する伊藤匠二冠を軸に、段位の幅広い棋士がそろった布陣です。

監督：森内俊之九段伊藤匠二冠（叡王・王座）阿久津主税八段斎藤明日斗六段岩村凛太朗四段

TDIは伊藤匠二冠との広告出演契約を縁として「ルシーグ横浜」のチームスポンサーに就任しており、大会の放送や特設サイトを通じて詳細情報が公開されます。

伊藤匠二冠（叡王・王座）をはじめ実力派棋士がそろう「ルシーグ横浜」が、森内俊之九段の指揮のもと全国6ブロック制の新形式で日本一を目指す大会として、将棋ファンから注目を集めています。

ABEMAで2026年6月より放送予定の「ABEMA地域トーナメント2026」は、超早指し形式の団体戦という新しい観戦体験を提供します。

TDI「ABEMA地域トーナメント2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ABEMA地域トーナメント2026」の放送はどこで視聴できますか？

A. ABEMAで放送されます。

番組の詳細は公式の特設サイトおよびABEMAの番組ページに掲載されます。

Q. 「ルシーグ横浜」とTDIの関係はどのようなものですか？

A. TDIは「ルシーグ横浜」メンバーの伊藤匠二冠（叡王・王座）と広告出演契約を結んでおり、その縁からチームスポンサーとして協賛しています。

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