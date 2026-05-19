日本唯一のBCIA認定医師が登壇！ セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 35」

記事ポイント ニューロフィードバックのBCIA認定資格を持つ日本唯一の医師が登壇する無料Zoomセミナーが2026年6月14日（日）に開催されますうつ・不眠・ADHD・ASDからオリンピック選手のピークパフォーマンスまで、副作用なく脳の神経編成を改善するアプローチが解説されます対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定、定員1,000人、参加費は無料です ニューロフィードバックのBCIA認定資格を持つ日本唯一の医師が登壇する無料Zoomセミナーが2026年6月14日（日）に開催されますうつ・不眠・ADHD・ASDからオリンピック選手のピークパフォーマンスまで、副作用なく脳の神経編成を改善するアプローチが解説されます対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定、定員1,000人、参加費は無料です

脳波を用いて神経編成の改善を図る「ニューロフィードバック」が、医療の現場で急速に注目を集めています。

セリスタが主催するオンラインセミナーシリーズ『Sunday Wellness Breeze』の最新回では、この分野の最前線で活躍する医師が臨床エビデンスを体系的に解説します。

2026年6月14日（日）午前10時からZoomで開催され、参加費は無料です。

セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 35」





番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 1開催日時：2026年6月14日（日）10：00〜12：00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人企画・主催：セリスタ株式会社

セリスタが主催するウェビナーシリーズ『Sunday Wellness Breeze』の第35シーズンが、2026年6月14日（日）午前10時よりZoomで開催されます。

講演テーマは『ニューロフィードバックのエビデンス：臨床で活用できる脳のトレーニング』で、講師には赤坂ファミリークリニック院長の伊藤 明子先生が登壇します。

定員は1,000人、参加費は無料です。

ニューロフィードバックは脳波を計測・フィードバックすることで神経編成の改善を促すトレーニング手法で、副作用なく脳に働きかけられる点が特徴です。

うつ・不眠・不安症・パニック・PTSD・トラウマ・ADHD・ASDなどの多様な不調への臨床応用が進んでおり、オリンピック選手やパフォーマーのピークパフォーマンス実現にも活用されています。

講師：伊藤 明子先生のプロフィール

登壇する伊藤 明子先生は、赤坂ファミリークリニックの院長を務めながら、Healthy Children, Healthy Livesの代表理事、アクエリアスの代表取締役社長・会議通訳者として多岐にわたり活動しています。

東京大学医学部附属病院に医師として在籍し、公衆衛生専門職（MPH）資格を持ち、東京大学大学院医学系研究科の客員研究員でもあります。

同時通訳者としての経歴は30余年にのぼり、医学系学会での会議通訳に加え、米国大統領をはじめ多数の国賓やスティービーワンダーらの通訳も手がけてきています。

著書には『医師が教える子どもの食事50の基本 脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」』（ダイヤモンド社）、『はたらく細胞公式レシピBOOK』（講談社）があります。

セミナーの主な内容と日本唯一の認定資格

セミナーでは、脳とメンタルを脳波でとらえる最新の研究・臨床の動向が解説されます。

ニューロフィードバックの研究と臨床は革新的な進歩を遂げており、神経編成の改善を通じてうつ・不眠・ADHD・ASDをはじめとする多様な疾患・不調への副作用のないアプローチが確立されつつあります。

米国の本部機関BCIAが認定するニューロフィードバックの認定資格は全世界で1,500人超が取得していますが、日本で同資格を取得している医師は現時点で伊藤先生のみです。

セミナーでは認定資格取得のための日本語教材の紹介と資格取得の手順、および2026年5月の学会ハイライトも報告されます。

プログラムは10：00のオープニング・主催者挨拶から始まり、10：20より伊藤先生による講演が行われ、12：00にエンディングとなります。

配布用PDFテキストは1,500円（税込）で別途用意されています。

日本唯一のBCIA認定資格取得医師から直接ニューロフィードバックの臨床エビデンスを学べるこのセミナーは、医療従事者向けに無料で開放されており、定員1,000人に達し次第締め切られます。

参加登録はZoomウェビナーの登録ページから受け付けており、登録方法の詳細は主催者のセリスタから案内されます。

セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 35」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの配布用PDFテキストは参加費とは別に購入が必要ですか？

A. 参加費（Zoom視聴）は無料ですが、配布用PDFテキストは1,500円（税込）の別途費用が設定されています。

テキストの購入手続きの詳細は主催者のセリスタから案内されます。

Q. ニューロフィードバックのBCIA認定資格は日本でも取得できますか？

A. 認定資格取得用の日本語教材がすでに作成されており、資格取得の手順はセミナー内で解説されます。

現時点で日本のBCIA認定資格取得医師は伊藤 明子先生のみであることが、セミナーの中でも紹介されます。

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