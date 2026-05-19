無料ウェビナー、全3回！ さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」

記事ポイント さくら情報システムが経営企画・経理部門向け無料オンラインセミナーを2026年5月〜6月に3回開催予算管理システム「fusion_place」を軸に、現場データを活かした経営管理へのシフトを解説Excel管理の限界・業務属人化に課題を持つ担当者を主な対象とした全40分のウェビナー形式 さくら情報システムが経営企画・経理部門向け無料オンラインセミナーを2026年5月〜6月に3回開催予算管理システム「fusion_place」を軸に、現場データを活かした経営管理へのシフトを解説Excel管理の限界・業務属人化に課題を持つ担当者を主な対象とした全40分のウェビナー形式

経営企画部門や経理部門が抱える管理業務の非効率を、データドリブンな仕組みで解消するための無料オンラインセミナーが開催されます。

さくら情報システムが主催するウェビナーで、2026年5月20日・5月26日・6月17日の3日程が設定されています。

さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」





セミナー名：変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜開催日時：2026年5月20日（水）14:00〜14:40 / 5月26日（火）12:00〜12:40 / 6月17日（水）15:00〜15:40開催場所：オンライン（申込後に視聴URLが案内されます）参加費：無料（事前申込が必要）主催：さくら情報システム株式会社

さくら情報システムが主催するこのウェビナーは、グローバル競争の激化・法改正・ITの急速な進化といった外部環境の変化に対応するための経営管理改革をテーマにしています。

経営層が現場の実態に基づいた判断を下せる体制の構築が、企業規模を問わず課題となっている背景のもと、実務に直結するヒントを全40分で提供します。

アイ・ティ・アールの市場調査では、業務効率化や経営判断ニーズの高まりを背景に予算管理市場への需要は今後も増加が見込まれています。

ExcelからシステムへのステップアップやリアルタイムでのKPI把握を検討している経理・企画部門担当者にとって、導入事例を交えた実践的な内容となっています。

予算管理市場の現状と、システム化が求められる背景





アイ・ティ・アールが公開した予算管理市場規模の推移と予測データをもとに、2022年度から2028年度にかけての提供形態別の市場動向が示されています。

グラフはクラウド型サービスへの移行加速を視覚的に裏付けており、Excel管理から専用システムへの移行を検討する企業数の増加傾向が読み取れます。

予算集計に多くの工数を取られ、分析・改善施策の立案に十分な時間を割けていない部門、あるいは担当者ごとにフォーマットや集計ルールが異なる属人化した運用に課題を感じている組織が、このセミナーの主な想定対象者です。

現場の実態を粒度高く反映した経営管理への転換が、セミナー全体のテーマとなっています。

セミナーで扱う内容と「fusion_place」の役割

セミナーでは、最近の経営管理トレンドの解説、現場志向の管理会計が必要な背景と課題の整理、そしてフュージョンズが提供するクラウド経営管理ツール「fusion_place」の機能紹介という構成で進みます。

現場と経営を一体化した運用の実現例も取り上げられ、導入ステップの案内と質疑応答の時間も設けられています。

「fusion_place」は、予算・実績・見込みデータを一元管理し、部門横断での数値共有とリアルタイムな経営判断を支援するクラウドプラットフォームです。

Excel管理の限界を感じ始めた企業から、すでに基幹システムとの連携を検討している段階の企業まで、段階に応じた導入シナリオが紹介される予定です。

3つの開催日程と申込締切

2026年5月20日（水）14:00〜14:40 申込締切：2026年5月18日（月）17:302026年5月26日（火）12:00〜12:40 申込締切：2026年5月22日（金）17:302026年6月17日（水）15:00〜15:40 申込締切：2026年6月15日（月）17:30

いずれの回もオンライン開催で、参加費は無料です。

申込後に視聴URLが案内されます。

各回の内容は同一で、昼休み帯・午後帯と時間帯が異なるため、スケジュールに合わせた日程選択が可能です。

申込は各回の締切日前日までに完了させる必要があります。

さくら情報システムはオージス総研・三井住友銀行のグループ企業として1972年11月に設立され、会計・人事給与・BPO・セキュリティ分野でシステムサービスを提供してきた実績を持ちます。

今回のセミナーはその知見を活かし、経営管理システムの選定・導入を検討している担当者層に向けた実務情報の提供を目的としています。

Excelによる予算管理からの脱却や、部門データを経営判断にリアルタイムで活用したい企業にとって、全40分で「fusion_place」の具体的な活用イメージと導入ステップが把握できる内容です。

3日程のうち最も早い2026年5月20日（水）回の申込締切は2026年5月18日（月）17:30に設定されています。

さくら情報システム「変化の激しい時代に、求められる経営管理とは？ 〜現場データを活かした、マネジメントへの転換〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの3日程はそれぞれ内容が異なりますか？

A. 3日程の内容は同一です。

昼休み帯（12:00〜）と午後帯（14:00〜、15:00〜）と時間帯が異なるため、参加しやすい日程を1つ選んで申し込む形になります。

Q. セミナーへの参加には事前準備が必要ですか？

A. 特別な事前準備は不要です。

参加費は無料で、事前申込後に視聴URLが案内されます。

各回の申込締切日までに申し込みを完了させる必要があります。

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