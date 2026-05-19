◆パ・リーグ 日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）

楽天・金子京介内野手（２２）＝神奈川大＝が１９日、１軍に合流した。チーム本隊と一緒に球場入りした。

金子は２５年育成ドラフト４位で入団。右投げ右打ちの大型内野手で、１５日に支配下契約を結んでいた。１８６センチ、１００キロの恵まれた体格で長打力を持ち味としている。ファーム・リーグでは主に一塁で出場。３７試合で打率２割２分８厘、７本塁打、２３打点をマークしている。

チームは得点力不足に苦しむ。１８日には助っ人のボイトが打撃不振で出場選手登録を抹消された。若き大砲がチームの起爆剤となる。

また、日当（ひなた）直喜投手（２０）が今季初の１軍合流。３年目右腕はファーム・リーグで１８試合に登板して２勝１敗、防御率３・５０の成績を残していた。

◆金子 京介（かねこ・きょうすけ）２００４年１月１８日、東京都多摩市生まれ。盛岡大付では３年夏の岩手大会で５試合連続本塁打。甲子園では３年夏にベスト１６入り。高校通算５８本塁打。神奈川大では１年春からベンチ入りし、４年春に打点王を獲得。背番号９８。１８６センチ、１００キロ。右投右打。