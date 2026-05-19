物件紹介で家族10年間無料の特典！ こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」

記事ポイント こどもっちパークが地域住民から出店候補物件を募る「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始紹介した物件が契約・出店決定に至った場合、紹介者の家族はこどもっちパーク利用料が10年間無料に応募受付は2026年5月28日（木）18時まで。対象エリアは日本全国（沖縄・北海道・離島を除く） こどもっちパークが地域住民から出店候補物件を募る「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始紹介した物件が契約・出店決定に至った場合、紹介者の家族はこどもっちパーク利用料が10年間無料に応募受付は2026年5月28日（木）18時まで。対象エリアは日本全国（沖縄・北海道・離島を除く）

会員登録総数60万人を超える全天候型屋内公園施設・こどもっちパークが、地域の子育て世帯の声をもとに出店候補地を決める参加型プロジェクトを始動します。

空き物件情報を応募フォームから送るだけで、その物件が出店決定に至れば紹介者の家族が10年間無料で施設を利用できる特典が付与される仕組みです。

2022年7月に石川県野々市市で初出店して以来、現在は全国16店舗を展開しています。

こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」





プロジェクト名：こどもっちパーク共創プロジェクト応募受付期間：2026年4月10日（金）15時〜2026年5月28日（木）18時対象エリア：日本全国（沖縄・北海道・離島を除く）応募方法：専用応募フォームのみ（電話・問い合わせフォーム不可）特典：紹介物件が契約締結・出店決定に至った場合、紹介者の家族のこどもっちパーク利用料が10年間無料運営：株式会社F.K.Solutions公式サイト：kodomocchi-park.com

こどもっちパーク共創プロジェクトは、「出店可能な空き物件情報」を一般から募る参加型の出店候補地選定プロジェクトです。

応募された物件情報はF.K.Solutionsが精査・選定し、物件オーナーとの協議を経て出店可否が総合的に判断されます。

選定・契約・出店検討には3か月〜12か月程度を要します。

同一物件に複数の応募があった場合は、受付日時が最も早い応募者が特典の対象となります。

また、不動産仲介を目的とした応募や営業目的での大量応募は対象外です。

プロジェクト開始の背景





夏季の熱中症リスクの高まりや天候不順により、こどもが屋外で安心して遊べる機会は年々減少しています。

「近くに気軽に遊びに行ける場所がない」「雨の日や暑い日に困る」といった子育て世帯からの声が多く、全天候型屋内遊び場へのニーズが高まっています。

こどもっちパークはこれまで企業側の市場調査をもとに出店地を選定してきていますが、まだカバーできていない地域が多く残っています。

今回の共創プロジェクトでは、実際に利用する子育て世帯の声を起点として出店候補地を検討する新しい方式が採用されます。

プロジェクトの流れ





プロジェクトは5段階で進みます。

まず専用応募フォームから空き物件情報が募集され、次にF.K.Solutionsと物件オーナーとの協議が行われます。

出店物件が決定した後は、応募時に寄せられた地域の意見を参考にした施設づくりが進められ、最終的にこどもっちパークのオープンに至ります。

施設づくりの過程では応募者から届いた地域のニーズが反映される仕組みになっており、企業側の一方的な出店計画ではなく、地域の親子が望む空間を形成することを目的としています。

特典の詳細と応募条件





10年間無料クーポンは、紹介した物件がF.K.Solutionsとの契約締結および出店決定に至った場合に限り贈呈されます。

特典の受け取りには、所定の手続きとして本人確認書類の提出や必要情報の登録が求められます。

出店に至らなかった場合は特典の対象外となります。

応募に際し、所在地不明・連絡不可・物件情報不足といった不備がある場合は応募が無効となる場合があります。

また、提供された個人情報はF.K.Solutionsにより厳重に管理され、本プロジェクトの運営および関連する連絡目的のみに使用されます。

こどもっちパーク共創プロジェクトは、屋内公園の空白地帯を埋める新しい手段として始動します。

「日常のまんなかに、ここちのいい公園」をコンセプトとする全天候型屋内公園施設が、全国16店舗・会員60万人超という実績を背景に、地域の子育て世帯と一緒に次の出店地を選ぶ参加型モデルを採用しています。

応募受付は2026年5月28日（木）18時に締め切られます。

こどもっちパーク「こどもっちパーク共創プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 同じ物件に複数の応募があった場合、特典はどのように決まりますか？

A. 応募受付日時が最も早い応募者が特典の対象となります。

同一物件への後からの応募は特典対象外です。

Q. 物件を紹介してから実際にこどもっちパークがオープンするまで、どのくらいの期間がかかりますか？

A. 選定・契約・出店検討には3か月〜12か月程度の期間が必要です。

すべての応募物件に対して連絡や検討が行われることは保証されていません。

Q. 応募できるエリアに制限はありますか？

A. 対象エリアは日本全国ですが、沖縄・北海道・離島は対象外です。

また、応募は専用応募フォームからのみ受け付けており、電話や問い合わせフォームからの応募は受け付けていません。

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