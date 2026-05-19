歌手の由紀さおりが１９日、都内で行われた「『インペリアルジャズ２０２６』プレス説明会＆出演者ライブ」に出席した。

由紀がこの日歌唱する機会はなかったが、共演者のパフォーマンスに「思わず体が動いてしまう、ジャズの魅力があるんだなと私自身も体感させてもらった」と感動。中学、高校時代に銀座のクラブで歌っていた経験もあるが「『私がいていいのかしら？』とたじろいでる。ここで帰りたいなという気持ちが半分くらいある」と笑った。

本公演に向けては新曲を用意するそうで「今年は、あさってにレコーディングする。それの本邦初公開が『インペリアルジャズ』になる。皆さんの演奏を聴いて、やる気が出てきた」と声を弾ませていた。

「インペリアルジャズ」は、２００４年に始まった夏季恒例のホテル発都市型ジャズフェスティバル。２６年は８月９日に帝国ホテル大阪、１１、１２日には帝国ホテル東京で開催される。ジャズの原点に立ち返り本質を追究する「リアルジャズ」をテーマに、歌手だけでなく落語家、お笑いタレントも出演を予定している。

この日は同公演に出演する由紀の他、小野リサ、マリーン、桑野信義、Ｍｅｒｉ、寺井尚子、西村由紀江、高木里代子、日野ＪＩＮＯ賢二、小沢咲希、藤田淳之介、宅間善之、小林陽一、金山マサ裕、菅井信行も出席した。