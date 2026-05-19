モデルでタレントの益若つばさ（４０）が、イメージ一変の最新姿を公開した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「初タイフェス 美味しいごはん沢山食べた カオマンガイ、トムヤムクン、ガパオライス、グリーンンカレ、パッタイ好き」（原文ママ）などとつづってプライベートの様子をアップ。

益若といえば肌見せや体のラインが分かるような“きれいめコーディネート”が多い印象だが、この投稿ではグレーのキャップにチェック柄のシャツ、オーバーサイズ気味のボトムス、スニーカーというカジュアルな服装。「このユニクロのボトムス太くて履きやすくて大正解だった！ ブラウンがグレーとかベージュとかなんでも合うから合わせやすい」と記している。

これにフォロワーからは「大人綺麗な服装もとてもよかったけど、カジュアルもやっぱり似合う」「カジュアルつーちゃんも参考にしやすくて大好き」「日常コーデをもっと見たいなぁ」「これはメンズでも真似できそうなコーデ！」「ここまでカジュアルなつーちゃん、久しぶりな気がする」「帽子サングラスしてると、つーのオーラ消して誰かと思ったよ。」「キャップ姿の益若さんめっちゃキュンです」「どうやってその体制維持してんのか教えてほしい」などのコメントが寄せられている。