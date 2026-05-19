保冷剤持続3.7倍、ファン共通で4アイテム対応！ ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」

記事ポイント 1つのオリジナル空調ファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月にフルライン展開空調クールマット2026年モデルはアルミシート内蔵で保冷剤の持続時間が旧モデル比約3.7倍に延長ユーザーの要望から生まれた洗い替えマット単品（全5色・3Dメッシュ素材）が同時発売 1つのオリジナル空調ファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月にフルライン展開空調クールマット2026年モデルはアルミシート内蔵で保冷剤の持続時間が旧モデル比約3.7倍に延長ユーザーの要望から生まれた洗い替えマット単品（全5色・3Dメッシュ素材）が同時発売

ペット向けライフスタイルアイテムを手がける「ONEKOSAMA OINUSAMA」が、1つのオリジナル空調ファンをシーンに合わせてマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるペット向け暑さ対策シリーズ「空調と、出かける。」を2026年5月よりフルラインで販売開始しました。

ウェア・マット・キャリーリュック・抱っこ紐の4軸でペットの夏の外出をサポートするラインナップで、業界でも類を見ない展開となっています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」





ブランド：ONEKOSAMA OINUSAMA（運営：株式会社スウィートマミー）販売開始：2026年5月展開アイテム：空調クールマット／空調ファン付キャリーリュック／空調ファン付AGSキャリーリュック／空調ファン付抱っこ紐／空調ペット服公式サイト：oneko-sama.com にて掲載中

「ONEKOSAMA OINUSAMA」が開発した「空調と、出かける。」シリーズは、独自設計の空調ファン1つをペットカートやキャリーリュック・抱っこ紐など複数のアイテムに付け替えて使える、ペット向け暑さ対策シリーズです。

マット・キャリーリュック・抱っこ紐・ウェアの4軸を揃え、夏の外出シーンを幅広く網羅するラインナップとなっています。

シリーズの中核を担う「空調クールマット」は2026年ニューモデルへと進化し、新たに内蔵されたアルミシートにより日本製大型保冷剤の持続時間が旧モデル比約3.7倍に延長されています。

あわせて、ユーザーからの要望をもとに「洗い替えマット」の単品販売も開始されます。

シリーズのラインナップ

「空調と、出かける。」シリーズは、同一のオリジナル空調ファンをシーンに合わせて各アイテムに付け替える設計を採用しています。

マット・キャリーリュック・抱っこ紐の各アイテムは本体のみ、またはファンとのSET、さらにMaxell製モバイルバッテリーを含む3点SETから選んで購入できます。

空調クールマット





価格：16,600円（税込）Maxell製モバイルバッテリーオプション付：18,260円（税込）実用新案登録済「敷くだけエアコン」構造

ペットカートやキャリー内部に熱がこもりやすい夏場の移動に対応した、ファン送風式のペット用クールマットです。

マット内部に日本製の大型保冷剤を内蔵しており、ファンで取り込んだ外気が保冷剤で冷やされた経路を通ってからマット全体に届く構造のため、常温の風ではなくしっかりと冷たい風を送り続けます。

この「ファン×保冷剤」を組み合わせた独自構造が「空調クールマット」と呼ばれるゆえんです。

空調ファン付キャリーリュック





リュック本体のみ：16,500円（税込）本体＋ファンSET：22,990円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：26,950円（税込）

背負って移動できるキャリーリュックに空調ファンを搭載したモデルです。

移動時の熱こもり対策と快適性を両立した設計となっており、通院やお出かけ時のペット移動をサポートします。

空調ファン付AGSキャリーリュック





リュック本体のみ：16,500円（税込）本体＋ファンSET：22,990円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：26,950円（税込）

AGS機能を搭載し、ペットオーナーの身体への負担軽減にも配慮したモデルです。

長時間の移動にも対応しており、遠出や旅行時の使用に適しています。

空調ファン付抱っこ紐





抱っこ紐本体のみ：14,300円（税込）本体＋ファンSET：20,790円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：24,750円（税込）

「ONEKOSAMA OINUSAMA」の人気抱っこ紐シリーズをベースに開発されたモデルです。

ペットとの密着時に発生しやすい熱こもりを軽減する設計で、スリング抱っこと手持ちバッグの2通りの使い方に対応しています。

空調クールマット 2026年モデルの進化





2026年モデルから新たに内蔵されたアルミシートが、日本製大型保冷剤の冷たさをより長く保つ役割を担い、持続時間は旧モデル比約3.7倍となっています。

空調ファンも進化しており、こちらも旧モデルの約2倍の持続時間を実現します。

シリーズ共通で使用されるオリジナル空調ファンは、肉球や毛が入り込まないよう目の細かい細ドットメッシュ構造を採用し、フィルターの2重構造で内部への異物混入を二段階でブロックします。

日本の「風の職人」との共同開発により効率的な送風と低騒音を両立しており、一般的な人間用ファンを流用せずペット仕様で一から設計されたものです。

洗い替えマット





ファンとバッテリーを取り外すことで洗濯機洗いに対応しており、毎日使う暑さ対策アイテムとして衛生的に使い続けられます。





「空調クールマット」ユーザーから寄せられた「洗濯中も使いたい」「夏場は毎日使うので替えが欲しい」「清潔に保ちたい」といった声をもとに誕生した「洗い替えマット」は、単品販売限定色3色を含む全5色で展開されます。

アイスグレー・クリームラテの2色に加え、ミントブリーズ・スカイソルベ・ディープオーシャンの3色が単品販売限定色として揃い、素材にはベビー布団にも使われる3Dメッシュを採用しています。

外出先だけでなく自宅でのスポット冷房としても使用できるアイテムです。

「空調と、出かける。」シリーズは公式サイトおよび楽天市場店で取り扱われています。

1つのオリジナルファンでマット・キャリーリュック・抱っこ紐を切り替えて使えるシリーズ設計は、通院・お散歩・旅行など場面ごとにアイテムを使い分けながら同一ファンを共用できる点が特長です。

2026年モデルへの進化でアルミシートと保冷剤の組み合わせにより冷却持続性が大幅に向上した「空調クールマット」（16,600円・税込）と、全5色展開の洗い替えマットを組み合わせることで、夏場の毎日使いにも対応するラインナップとなっています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」の紹介でした。

よくある質問

Q. 空調ファンは「空調と、出かける。」シリーズの全アイテムに共通で使えますか？

A. シリーズに共通のオリジナルファンが採用されており、空調クールマット・空調ファン付キャリーリュック・空調ファン付AGSキャリーリュック・空調ファン付抱っこ紐の各アイテムに付け替えて使用できます。

Q. 空調クールマット2026年モデルと旧モデルの主な違いは何ですか？

A. 2026年モデルは新たにアルミシートを内蔵しており、日本製大型保冷剤の持続時間が旧モデル比約3.7倍に延長されています。

空調ファンの持続時間も旧モデルの約2倍となっています。

Q. 洗い替えマットの単品販売限定色は何色ですか？

A. ミントブリーズ・スカイソルベ・ディープオーシャンの3色が単品販売限定色です。

通常ラインナップのアイスグレー・クリームラテを加えた全5色が展開されています。

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