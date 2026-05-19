歌舞伎俳優の中村獅童、中村夏幹（なつき）が１９日、都内で行われた「六月大歌舞伎」（６月３〜２５日）昼の部「子連れ狼」の取材会に出席した。

柳生一族との対立で公儀介錯人（こうぎかいしゃくにん）の職を奪われた拝一刀（おがみ・いっとう）による復讐（ふくしゅう）の旅を描いた物語。獅童が叔父の萬屋錦之介さん（１９９７年死去、享年６４）が当たり役にした拝一刀を、次男の中村夏幹が乳母車に乗り「ちゃーん」の決めぜりふがある一刀の息子・大五郎を演じる。

映画「スター・ウォーズ」シリーズは黒澤明監督の映画から影響を受けていることで有名だが、２２日に日米同時公開となる最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」は「子連れ狼」がモチーフになっている。マンダロリアンとグローグーの親子のような関係性は拝一刀と大五郎を参考に作られたことを関係者が認めている。

獅童は「スター・ウォーズ」シリーズに詳しい知人から「子連れ狼」を参考にしたと思われるシーンがあることを聞き、「時間の都合で一度削ったけど、せりふを復活させることにしました」と明かした。その上で「僕自身も、もっともっと世界にアピールできる役者になりたい」と意欲を燃やした。