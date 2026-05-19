山本美樹夫氏登壇！ wiwiw「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき"組織文化変革"とイノベーション創出の実践ポイント ―」

記事ポイント 2026年6月4日(木)14:00〜15:30、Zoomによるオンライン開催・参加無料講師はA.T.カーニーで約19年の企業変革支援経験を持つ、大学院大学至善館教授・山本美樹夫氏「施策はあるが組織行動が変わらない」など現場の課題を起点に、DEIを成果創出のドライバーへ転換する実践的手法を解説 2026年6月4日(木)14:00〜15:30、Zoomによるオンライン開催・参加無料講師はA.T.カーニーで約19年の企業変革支援経験を持つ、大学院大学至善館教授・山本美樹夫氏「施策はあるが組織行動が変わらない」など現場の課題を起点に、DEIを成果創出のドライバーへ転換する実践的手法を解説

wiwiwが主催する人事・DEI担当者向けの学び合いプラットフォーム「DEI Campus」が、2026年6月4日（木）に無料セミナーを開催します。

DEIの重要性が広く認識される一方、現場での実効性に課題を感じている人事担当者に向けて、組織変革の専門家が実践的な知見を提供するプログラムです。

定員は100名で、DEI Campus会員と体験参加者はいずれも参加費が無料となっています。

wiwiw「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき”組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―」





イベント名：DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき”組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―開催日時：2026年6月4日(木)14:00〜15:30会場：Zoomによるライブ配信参加費：DEI Campus会員無料・体験参加無料定員：100名主催：株式会社wiwiw

「施策はあるが組織行動が変わらない」「現場の協力が得られない」「経営層に成果を説明できない」――こうした課題を抱える人事担当者に向け、DEIを単なる「やるべき施策」から「組織を変え、成果を生み出すドライバー」へ転換するための視点と具体的な方法が解説されます。

登壇するのは、A.T.カーニーにて約19年にわたり企業変革を支援し、現在は大学院大学至善館の教授としてリーダー育成に携わる山本美樹夫氏です。

本セミナーはZoomによるオンライン形式で実施され、全国どこからでも参加できます。

所要時間は90分で、現場が動き・経営に説明でき・成果につながる実践知が凝縮されたプログラムとなっています。

セミナーで扱う4つのテーマ

本セミナーでは、なぜ日本企業でDEIが機能しにくいのかという根本的な問いから出発し、成果につながる企業と形骸化する企業の決定的な違いが示されます。

さらに、DEIを起点にイノベーションを生む組織と連携のあり方、タスク遂行から価値創出へと導く具体的なアクションまで、4つのテーマにわたって解説が行われます。

人事・DEI・ESG担当者が明日から施策に落とし込める内容が中心に据えられています。

DEI Campusについて

DEI Campusは、DEI推進に必要な知見を提供し、成果につながる施策の実行を後押しする、人事・DEI・ESG担当者向けの学び合いのプラットフォームです。

wiwiwのサービスを利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録した場合、所属する担当者はセミナー終了後もプラットフォーム上でアーカイブ動画を視聴できます。

A.T.カーニーで約19年の企業変革支援経験を持つ山本美樹夫氏が登壇し、DEIの形骸化を防ぐ実践的アプローチを90分で提供する本セミナーは、定員100名・参加費無料という条件で開催されます。

申し込み方法および詳細は公式サイトに掲載されています。

wiwiw「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき”組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―」の紹介でした。

よくある質問

Q. DEI Campusの会員でなくても参加できますか？

A. 体験参加として無料で参加できます。

wiwiwのサービス利用者に限らず申し込み対象となっています。

Q. アーカイブ動画を後から視聴できる条件は何ですか？

A. wiwiwのサービスを利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録した場合、所属する担当者がセミナー後にアーカイブ動画を視聴できます。

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