ぺこぱの松陰寺太勇が１４日、カズレーザーとのＹｏｕＴｕｂｅで初の幼稚園の保護者会に参加したときの反省を語った。

松陰寺は妻が下の子の具合が悪くなり、面倒を見なければならなくなったため、妻の代打として初の幼稚園の保護者会に参加。園側からの説明の後に、同じ地区に住む人たちが集まって地区長を２人決めることになったという。

松陰寺のグループは松陰寺以外は全員母親。「初めてのお母さん方と円になってさあどうぞと。最初の１、２分、マジで誰も喋らなくて。議長が決まらない」という膠着状態に。松陰寺は自分が回そうかとも考えるも「回し出したらお前がやれよという雰囲気になる」と手が出せず。

しかし「さすがに長い」と感じ「年長さんの保護者も年中さんの保護者もいる。オレは年少さんで初めての保護者会。もういくしかない」と腹を決め「いつもどうやって決めているんですか」と口火を切った。

年長の保護者の１人が「私がやりますっていう自主性で」と説明。松陰寺は「へえ」と納得するとまたも沈黙が。松陰寺は「おれがやりますと言っても、仕事で行けないときに行くのは妻。責任を負えなくて、行きますと言えなかった」と釈明した。

すると、もう１人の年少さんの保護者が「良かったら…と言ってくれて１人決まった。あともう１人」という状態に。松陰寺は「おれは自分で手を挙げられないから、議論をかき回して誘導するしかない」といい、カズレーザーは「ほう、無責任ですねえ」とからかった。

松陰寺は「今までやった方はいらっしゃるんですか」と問いかけると、２人の保護者が「去年やってました」と挙手。「去年やったからもういいでしょ？っていう雰囲気」になったという。果たして「去年やってないけど手を挙げていないのがおれともう１人」という状態になり、結果、もう１人の保護者が「私がやります」と請け負ってくれたという。

カズレーザーは「圧迫面接」とツッコむも、松陰寺は「良くないムーブしたわ」「難しいわ、保護者会」としみじみ。「渋々手を挙げた２人には申し訳ない」と反省も述べていた。