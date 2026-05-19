俳優の神木隆之介（33）が喜びの報告をつづり、祝福の声が数多く寄せられている。

【映像】神木隆之介と“妻役”浜辺美波のオフショット

2026年2月10日に一般女性との結婚を発表した神木。Xでは、現在出演しているドラマのオフショットや、NHK朝ドラ「らんまん」で妻役を演じた俳優・浜辺美波（25）との写真なども投稿してきた。

誕生日報告に祝福の声

19日の投稿では、「ハライチの澤部さん、いつもお世話になってる荘口さん、Mrs. GREEN APPLEのりょーちゃん、お誕生日おめでとうございますっ！！良い1日、そして良い1年になることを心から願っております！私事ですがきょう33歳になりまして今後も変わらず頑張っていきたいなと思うのでよろしくお願いします」と、この日に誕生日を迎えた人たちを祝福しつつ、自身も33歳になったことを報告。抱負もつづった。

誕生日用のサングラスをかけている写真を投稿した神木にファンからは、「おめでとう！ナイスおもしろメガネ」「今年はご結婚の発表もあり年月を感じます」「もう33歳になるなんて 時が経つのは本当に早いですね…！」など、祝福のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）