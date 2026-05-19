新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、LAでのサングラス姿に反響「超イカしてる」
アメリカ・ロサンゼルスで5月16日（日本時間17日）に開催された日本音楽海外フェス『Zipangu』に出演した新しい学校のリーダーズのSUZUKAが、インスタグラムを更新。赤いサングラス姿のオフショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、LAでのサングラス姿
SUZUKAは「I bought sunglasses! We bought sunglasses!」とつづり、ロサンゼルスで撮影した写真を投稿。ヤシの木を背景にした写真は、頭からパイナップルや木が生えているようにも見えるユニークな構図となっており、2枚目には同グループのRIN、MIZYUも登場している。
普段のメガネ姿とは異なる赤いサングラス姿に「サングラス似合う」「超イカしてるじゃん」「cool sunglasses!」といったコメントのほか、レザー風ジャケットにサングラスを合わせた姿にも「Rock star」といった声が寄せられるなど、国内外から反応が集まっている。
また、「みんな頭からヤシの木生えてるみたい」「頭から草生えてんゾ」「3人ともパイナポー」といった声も上がり、遊び心あふれる写真にも注目が集まっている。
【写真】新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、LAでのサングラス姿
SUZUKAは「I bought sunglasses! We bought sunglasses!」とつづり、ロサンゼルスで撮影した写真を投稿。ヤシの木を背景にした写真は、頭からパイナップルや木が生えているようにも見えるユニークな構図となっており、2枚目には同グループのRIN、MIZYUも登場している。
また、「みんな頭からヤシの木生えてるみたい」「頭から草生えてんゾ」「3人ともパイナポー」といった声も上がり、遊び心あふれる写真にも注目が集まっている。