3日ぶりに実家の保護犬に会いに行ったら、大喜びでお出迎えしてくれて…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿には「凄く嬉しそう！」「可愛すぎん？」といった声が寄せられています。

【動画：保護犬と『3日ぶりに再会した』結果→ドアを開けて、気づいた瞬間に…『お出迎えの様子』が愛おしすぎる】

実家の保護犬と3日ぶりに再会

TikTokアカウント「hakuchin20210810」に投稿されたのは、投稿者さんが3日ぶりに実家で暮らしている保護犬「はくちん」君に会いに行った時の様子です。はくちん君は投稿者さんに会いたくて仕方なかったようで、お家の前を車が通るたびに「来てないかな？」と確認していたそう。

実家に到着した投稿者さんが廊下で待機していると、ご家族が部屋のドアを開けた瞬間に、はくちん君が「きゅーんっ」と歓喜の声を上げながら登場！感情が爆発した第一声が可愛すぎて、思わず頬が緩みます。

愛情たっぷりのお出迎え

はくちん君は投稿者さんのもとに駆け寄ってきたかと思うと、しっぽをブンブン振りながら投稿者さんとご家族の間を行ったり来たりし始めたそう。どうやら嬉しすぎて、じっとしていられないようです。

そしてその間も甲高い声で鳴き続け、ほとんど叫んでいるような状態で大はしゃぎ！投稿者さんに飛びついて甘える場面も。

はくちん君が全身で再会の喜びを表現する姿を見て、「愛おしすぎてヤバい」とキュンキュンしたという投稿者さん。こんな風に愛情たっぷりのお出迎えをしてもらえるなら、毎日実家に立ち寄りたくなってしまいそうですね。

この投稿には「泣いてしまう」「可愛くて仕方ないですね」「全身でここまで喜んでくれるなんて。感動！」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

赤ちゃんのような仕草が可愛い

はくちん君は2021年8月10日生まれの男の子。4歳になった今でも、お布団や毛布をハムハムと噛んだり前足でフミフミしたりするのが大好きという、赤ちゃんのような一面を持っているそうです。

その可愛い仕草を見ているだけで、とても心が和みます。これからもはくちん君は愛らしい姿で、たくさんの人に癒しを届けてくれることでしょう。

はくちん君の可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「hakuchin20210810」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hakuchin20210810」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。