LE SSERAFIM・チェウォン、休養発表「十分に回復に専念することが必要だと判断」 首の痛みのため【報告全文】
ガールグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWON（チェウォン）が、首の痛みの回復に専念することが19日、発表された。すでに告知済みのスケジュールには不参加となる。
【画像】公式サイトに掲載された「ご案内」全文
所属事務所「SOURCE MUSIC」は「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表した。
続けて「KIM CHAEWONは、既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組など）への参加を見送らせていただくこととなりました」と伝え、「当社は、アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です。KIM CHAEWONが一日も早く健康な姿でご挨拶できるよう、アーティストの体調回復に向けて最善を尽くしてまいります」とつづった。
KIM CHAEWON（チェウォン）は、2000年8月1日生まれ、韓国出身。2018年10月、韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に合格し、IZ*ONEのメンバーとなる。21年4月をもって2年半の活動を終了。22年４月、韓国ガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーになったことが発表され、同年5月に「FEARLESS」でデビューした。
【報告全文】
こんにちは。
SOURCE MUSICからのお知らせです。
LE SSERAFIMのメンバーKIM CHAEWONの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました。
これを受け、KIM CHAEWONは、既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組など）への参加を見送らせていただくこととなりました。ファンの皆様には、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
当社は、アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です。
KIM CHAEWONが一日も早く健康な姿でご挨拶できるよう、アーティストの体調回復に向けて最善を尽くしてまいります。
いつもLE SSERAFIMに惜しみない愛情と応援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
【画像】公式サイトに掲載された「ご案内」全文
所属事務所「SOURCE MUSIC」は「Weverse」を通じ「KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告。「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表した。
KIM CHAEWON（チェウォン）は、2000年8月1日生まれ、韓国出身。2018年10月、韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』に合格し、IZ*ONEのメンバーとなる。21年4月をもって2年半の活動を終了。22年４月、韓国ガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーになったことが発表され、同年5月に「FEARLESS」でデビューした。
【報告全文】
こんにちは。
SOURCE MUSICからのお知らせです。
LE SSERAFIMのメンバーKIM CHAEWONの健康状態およびスケジュールについてお知らせいたします。
KIM CHAEWONは、最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました。
当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました。
これを受け、KIM CHAEWONは、既に告知されておりましたスケジュール（大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組など）への参加を見送らせていただくこととなりました。ファンの皆様には、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
当社は、アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です。
KIM CHAEWONが一日も早く健康な姿でご挨拶できるよう、アーティストの体調回復に向けて最善を尽くしてまいります。
いつもLE SSERAFIMに惜しみない愛情と応援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。