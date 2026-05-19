広島・八丁堀に新ホテル「東急ステイ メルキュール 広島」地元店と協業の朝食を提供
【女子旅プレス＝2026/05/19】広島市中心部「八丁堀」駅より徒歩2分の場所に新ホテル「東急ステイ メルキュール 広島」が開業。長期滞在に便利な東急ステイの機能性と、メルキュールの洗練されたデザインが融合した、広島の新たな滞在拠点だ。
【写真】「東急ステイ メルキュール 広島」客室一例
フランスを拠点とするアコーのブランド「メルキュール」と、「東急ステイ」による日本国内2軒目のダブルブランドホテルが広島に進出。広島市内のショッピングやグルメ、観光スポットへも好アクセスで、旅の拠点としてうってつけの立地を誇る。
水都・広島を象徴する「水光の美」をコンセプトにした空間デザインを採用。全10タイプ・182室の客室には、厳島神社の朱色を想起させる差し色や川面のきらめきをイメージした絨毯を敷くなど、地域の息づかいを感じる要素が取り入れられている。さらに、洗濯乾燥機、電子レンジ、冷凍冷蔵庫など、連泊を支える設備も充実。中長期の滞在をしっかりサポートしてくれる。
また館内には、宿泊ゲスト以外も利用可能な「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」、ミーティングルームやフィットネスジムを完備。朝食は「Hiroshima Craft Bread & Coffee」をテーマに、1983年創業の老舗ベーカリー「アロフト」と、G7広島サミットで各国首脳向けコーヒーを監修した「MOUNT COFFEE」と協業し、広島らしい朝の時間を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：広島県広島市中区鉄砲町8 番19 号
電話番号：082-221-0109
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【写真】「東急ステイ メルキュール 広島」客室一例
◆機能性とローカル体験を備えた「東急ステイ メルキュール 広島」
フランスを拠点とするアコーのブランド「メルキュール」と、「東急ステイ」による日本国内2軒目のダブルブランドホテルが広島に進出。広島市内のショッピングやグルメ、観光スポットへも好アクセスで、旅の拠点としてうってつけの立地を誇る。
◆「水光の美」を感じる全182室のゲストルーム
水都・広島を象徴する「水光の美」をコンセプトにした空間デザインを採用。全10タイプ・182室の客室には、厳島神社の朱色を想起させる差し色や川面のきらめきをイメージした絨毯を敷くなど、地域の息づかいを感じる要素が取り入れられている。さらに、洗濯乾燥機、電子レンジ、冷凍冷蔵庫など、連泊を支える設備も充実。中長期の滞在をしっかりサポートしてくれる。
◆地元企業と共創した朝食と充実の設備
また館内には、宿泊ゲスト以外も利用可能な「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」、ミーティングルームやフィットネスジムを完備。朝食は「Hiroshima Craft Bread & Coffee」をテーマに、1983年創業の老舗ベーカリー「アロフト」と、G7広島サミットで各国首脳向けコーヒーを監修した「MOUNT COFFEE」と協業し、広島らしい朝の時間を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「東急ステイ メルキュール 広島」概要
所在地：広島県広島市中区鉄砲町8 番19 号
電話番号：082-221-0109
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