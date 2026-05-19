シリーズSDGs「地球を笑顔にするWEEK」。家庭の事情から児童養護施設などで育ち、その後、社会的な支援から外れた若者たちを示す「ケアリーバー」という言葉。英語の「保護＝ケア」と、「去る人＝リーバー」からできた造語です。このケアリーバーの中には、孤独や不安を抱えながら社会に出る若者も少なくありません。「ケアリーバー」の課題や、若者たちを支える“居場所”づくりを行う人を取材しました。

【写真を見る】一時的にケアリーバーが居住可能なアパート

不安や孤独を1人で…「ケアリーバー」の自立

蒼依さん(25・仮名）

「仕事の時のお弁当にも使えるぐらい。作り置きにできるものをいつも作りがち」

蒼依さんは、ことし大学を卒業し、春から首都圏で会社員として働いています。

蒼依さん

「見た目が良い！」

「いつも食べている味」

明るく、社交的、部屋には推しのグッズもずらり…

蒼依さん

「まだ（会社に）入って2か月経ってないぐらいなので、まだまだ先輩に仕事をもらいながら、少しずつ覚えている段階です」

仕事にプライベート、新たな門出に胸を躍らせています。

しかし、蒼依さんには、すぐには埋めることができない大きな傷が…

蒼依さん

「両親の機嫌が悪い時に、ストレスの発散場みたいな感じで、アイスピックで刺されながら（勉強を）やったりとか、カッターは刃を出して（首に）当てられる」

中学生の時に保護されて以降、児童養護施設や里親の元などを転々としていたと言います。

高校卒業後は、奨学金制度などを使い、大学へ進学。

社会的な支援なく自立し生活するケアリーバーとして、週7でのアルバイトで生活費はもちろん、学費もみずから工面し、大学を卒業しました。

そんな蒼依さんが、特につらかったと話すのが…

蒼依さん

「（大学入学当初は）しんどさ、不安、孤独感というのを埋めることができなくて」

「頼れる実家がない、帰りたいと思えないということが、すごく苦しかった」

ーー退所した施設には頼れない？

蒼依さん

「施設には、今の子がいる。里親さんにも今の子がいるかもしれない。余計に迷惑かけられない」

一人での慣れない生活、過去の虐待の記憶に、精神が不安定となり、自らを傷つけることもあったと言います。

蒼依さん

「助けてくれる人、話を聞いてくれる、そういう人たちがいるだけで、不安とか、しんどさが解消されていくと思う」

蒼依さんは、社会人としての生活にも、不安を漏らします。

蒼依さん

「上司とか職場の方は、まだ関係値が1か月なので、どこまで（自分を）開示して良いかわからない。ちょっと心的にしんどくなるというのはある」

「ケアリーバー」に必要な支援 求められる“頼れる存在”

施設を巣立ち、社会的支援から離れた子どもたちは、“ケアリーバー”と呼ばれ、毎年2000人ほどが「18歳での自立を迫られる」と言われています。

「自立」後は、メンタル不調などを理由に、大学等に進学しても4年後には28.4％が中退、就職しても1年3か月後には44.9％が、離職していたという調査結果も出ています。

こうした状況を専門家は…

認定NPO法人・ブリッジフォースマイル 林恵子 理事長

「何かあった時のセーフティーネットが“あるか”“ないか”はすごく大きい。何かあったときにすぐ聞ける、困っていることを相談に乗ってもらえる。そういうのは、ある程度、自分の環境を知って、自分の事を知ってくれている人に安心感を持って伝えられるもの。それがない状態っていうのはやはりすごく不安だと思う」

そんなケアリーバーたちに寄り添う人がいます。

ケアリーバー ブローハン聡さん(35）

「あなた自身も助けられて良い存在なんだと、今日は強く伝えたかった」

現在、「ケアリーバー」の当事者として、講演会や動画配信サイトなどで、自らの経験を発信しています。

ブローハン聡さん

「お母さんが外国人の人なんですけど、生まれたとき(出生が）認知されていない」

物心ついたころから、義父からの虐待を受けていたというブローハンさん。11歳で施設に保護された後も、母親との交流はあったものの、14歳で死別。

高校卒業まで施設で過ごし、退所後、「ケアリーバー」となりました。

ブローハン聡さん

「全部新しい環境の中で、自分でやっていくって、すごく難しい」

そんなブローハンさんには、いま大切にしている活動があります。

“素”でいられる空間を ケアリーバーの居場所

それは「ケアリーバー」専用の居場所づくり。かつて、「自立」したての自分が、もっとも求めていた場所です。

アフターケア事業の一環として、2019年に埼玉県と連携し開設された、この「クローバーハウス」。現在200人の利用者がいると言います。

ここでは、何をするのも自由。テレビを見て、たわいのない会話をし、「ケアリーバー」たちが“素”でいられる空間です。

クローバーハウス利用者(19)

「同じ境遇だからこそ、同じ環境でいる中で、自分と同じ方がいるのは安心できる」

クローバーハウス利用者(26)

「自分が悩んでいることなどを相談したとき、少しアドバイスだったり、共感してくれるとかはよくある」

クローバーハウス利用者(19)

「心にぽっかり空いたものを埋め尽くしてくれる感じ。家族みたいな感じ」

ここでは当事者同士の「交流」以外に、こんな支援も…

ブローハン聡さん

「面談に行ける洋服がないから、仕事にありつけないっていう話があった。全部レンタルで借りられるようにしています」

衣服や食料品の提供、さらに一時的な居住が可能なアパートの貸し出しなど、生活に余裕が無いケアリーバーのサポートも行っています。

ブローハン聡さん

「自分の状態を分かってもらえない時点で、人との繋がりを諦めてしまう可能性がすごく高いと思う。でも、それを理解してくれる人たちが、そこ(居場所）に行けばいるってことが、居場所のあり方なのかなって」