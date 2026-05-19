高市首相側が2月の衆議院選挙などで他の候補を中傷する動画を投稿したとする週刊誌報道をめぐり、動画作成に関わったとされる男性がネット番組に出演し、高市首相の秘書とオンラインで会議をしたなどと証言しました。

男性は動画投稿について、「高市氏のプラスになると思い、自ら主導してやった」と説明。高市首相側から動画投稿の具体的指示は受けていないとしています。

一方、男性は、高市首相の秘書とは「共通の知り合いを介して知り合った」と話していて、対面で会ったことはないものの、オンラインで会議をしたと証言しました。

高市首相はこれまで、男性との関係について「私自身も秘書も面識のない方」と説明していますが、19日、記者団から、男性の証言との整合性を問われ改めて「会ったことはない」と強調しました。

高市首相「私自身も秘書もお会いしたことのない方でございます。お名前も確認をいたしました。答弁の整合性というのは、しっかりあると思います」

一方、秘書と男性の間でオンライン上のやりとりがあったかについては、「私に聞かれてもわかりません」と述べるにとどめています。