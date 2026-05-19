「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

首位攻防第１戦を落とし、ナ・リーグ西地区２位に転落したドジャースのロバーツ監督は、パドレスの先発キング、そして、反撃の芽を摘まれた守備陣に賛辞を送った。

ドジャース打線はキングに７回無得点に封じられた。長打ゼロ、二回から五回までの４イニングはノーヒットで７三振。唯一の出塁は大谷の四球だけだった。

「必要な場面でしっかり投げ切っていた。ボールが本当に良い動きをしていた。フォーシーム、シンカー、スライダーはどれも両サイドをうまく使っていたし、チェンジアップも良かった。なかなか攻撃の形を作れなかった」

キングの快投にこたえるかのように守備陣が美技で盛り立てた。１点を追う七回無死一塁の場面でタッカーの一、二塁間を破ろうとする鋭いゴロ打球を一塁シーツが横っ飛びで阻止すれば、２死二塁の場面でマンシーの大きな当たりを中堅メリルがランニングキャッチで好捕した。「シーツのプレーは一、三塁になるところを防いだ大きなプレーだった。マックス（マンシー）はいい打席だったが、メリルの守備は素晴らしかった。きょうはまさに投手戦だった」。同地区最大のライバルを賞賛するその表情に悔しさがにじんだ。