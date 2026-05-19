キリン「グッドエール」の新CMに俳優の綾瀬はるか（41）、浜辺美波（25）、鈴木亮平（43）、「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が出演。

【映像】“少しオシャレぶって”ビールを飲みたい大森元貴

これから夏にむけて、ますますビールがおいしい季節となるが、インタビューではビールを飲みたくなる瞬間について聞かれ次のように答えた。

綾瀬「きょうの撮影のように、頑張った日にプシュッと乾杯したい」

鈴木「綾瀬さんと同じように、きょう少し頑張ったなとか、寝る前に少し時間があるから、お気に入りのテレビ番組でも見ながら“いい時間過ごしちゃいますか”というときに、グッドエールとともに楽しむ」

浜辺「今実際にやっているが、親友と自宅で映画を観たりDVD鑑賞をして最後に、『この映画いい映画だった』『きょうも一日、本当にいい日だった』と言ってデザート感覚で締めビール乾杯をしている」

大森「昼からワイングラスに注いだりしてオシャレに飲みたい。少しオシャレぶって。でもすごく合いそう。まだ実践できてないが、もともとフルーティーなのでもっと飲みやすくなって、香りも高くなるのかなって気がする」

（『ABEMA Morning』より）