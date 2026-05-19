「預貯金は20万円と最低限にし、投資に100万円充てている」世帯年収450万円・37歳男性の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「私だけ働いているので、妻に生活費を渡している。9万円から10万円に増額した。物価の上昇は感じている。外食は月1回に減らした。そのためスーパーで食材を買って自炊することが増えた」
物価高が家計に影響を与えていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：宿泊業
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：220万円（うち150万円分は男性名義の資産）
・住宅ローン：6万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：5000円
・ガス代：5000円
・水道代：2000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは「クレジットカードの使用が可能なところでは、全てクレジットカードで払っている。ポイントを付けたいからだ。マクロミルやキューモニターなどのアンケートサイトで小遣い稼ぎをしている。月に5000円くらいにはなる」と教えてくれました。
今後については、「投資の額を増やしたい。現在、（自分名義）の預貯金は20万円と最小限にし、投資に100万円充てている。今は130万円以上になっていて成功だと思っている。今後も投資額を増やしていきたい」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
外食は減らし自炊することが増えた今回は、埼玉県に住む37歳男性の生活実態です。
「私だけ働いているので、妻に生活費を渡している。9万円から10万円に増額した。物価の上昇は感じている。外食は月1回に減らした。そのためスーパーで食材を買って自炊することが増えた」
物価高が家計に影響を与えていることがうかがえます。
「今は130万円以上になっていて成功だと思っている」【埼玉県在住37歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：宿泊業
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：220万円（うち150万円分は男性名義の資産）
・住宅ローン：6万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：5000円
・ガス代：5000円
・水道代：2000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは「クレジットカードの使用が可能なところでは、全てクレジットカードで払っている。ポイントを付けたいからだ。マクロミルやキューモニターなどのアンケートサイトで小遣い稼ぎをしている。月に5000円くらいにはなる」と教えてくれました。
今後については、「投資の額を増やしたい。現在、（自分名義）の預貯金は20万円と最小限にし、投資に100万円充てている。今は130万円以上になっていて成功だと思っている。今後も投資額を増やしていきたい」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)