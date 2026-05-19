楽しんご、愛車との2ショット公開！

お笑い芸人で整体師としても活動する楽しんごさんが、自身のXを2026年4月28日に更新。愛車との2ショット写真を公開しました。投稿に写っていたのは、どのようなモデルなのでしょうか。

投稿に写っていたのは、レクサスのスポーツセダン「IS 300h」とみられます。

【画像】お笑い芸人「楽しんご」×愛車「高級セダン」を画像で見る！

レクサスISは、1999年に初代が登場したスポーツセダン。日本では当初トヨタ「アルテッツァ」として販売されていましたが、2005年のレクサスブランド国内導入に合わせて名称がISへと統一されました。

現行の3代目は2013年に登場し、IS 300hはシリーズ初のフルハイブリッド仕様でした。

ボディは全長約4.7m、全幅約1.8mのワイド＆ローなプロポーション。外観はレクサス独自のスピンドルグリルと鋭いL字型クリアランスランプが特徴で、低重心のスポーティな印象を強めています。

内装は水平基調のインストルメントパネルを採用し、視認性と操作性に配慮したレイアウト。ホイールベースの拡大やシート設計の見直しにより、後席の膝前空間は従来比で85mm広がり、居住性も向上しています。

パワートレインは2.5リッター直列4気筒エンジンにハイブリッドシステムを組み合わせ、システム最高出力は162kW（220PS）を発揮。

燃費は当時のJC08モードで23.2km／Lとされ、動力性能と快適性、そして高い環境性能を両立したモデルです。

価格帯は仕様や年式によって異なりますが、2010年代後半のモデルでは400万円台後半から500万円台前半で展開されていました。

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今回の投稿に映っていたのは、楽しんごさんが所有していた1台と思われます。アップされた写真では車両に手を添えてポーズをとる姿が印象的です。

投稿に対しては「良いクルマですよね」「楽しんごさんキマってますね」「素敵」「かっこいいです」といったコメントが寄せられていました。