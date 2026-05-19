【シークレットNGハウス】二宮和也＆若林正恭、注目は乃木坂46一ノ瀬美空「びっくりする」 佐藤健はガチの目「始まった瞬間から強い」
嵐の二宮和也、オードリーの若林正恭が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントに登壇した。
【写真】ブルー×ブラックのなじみの衣装で軽快にトークをする二宮和也＆若林正恭
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
Season2では二宮と若林がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともに前作からパワーアップ。今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化した。
若林は「season1の時は（出演者の）読みが深くなってきて、空き時間に放送作家のギャラ欲しいくらい設定を考えなくちゃいけなくてすごい押した。その経験もあって、今シーズンではパワーアップしたと思います」とアピール。二宮もステージによっては「結構ひっくり返るシーンがあってよかった」と振り返った。
参加者には、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）が名を連ねる。
印象に残ったゲストについて、二宮が「一ノ瀬さん」と言うと、若林も「すごかったですね」とうなずく。「season1だと、大人に混じって若い子が結構シビアな削られ方をしていた印象でした。一ノ瀬さんもそうなるのかな、かわいそうだなと思っていたんですけど、見ていただけるとびっくりすると思います」と呼びかけた。
また佐藤にも話が及ぶと「始まった瞬間から強いんだなと思った」と二宮。若林は「すごい勝ちに来ていた。もう映画のラストシーンを撮るような目をしていて、“剣”が見えました（笑）」とすごみを語った。
また、本田については二宮が「見てもらったら分かるんですけど、ある種攻めてない（笑）。あの人しかできない技でした（笑）」とにやり。若林は「本当に本田翼さんでしたね。かわいらしいんでぜひ見てください。ゲーム好きだからこそのほとばしる鋭さはあった。本田さんと一ノ瀬さんの攻防がすごく面白かった」と見どころを紹介した。
【写真】ブルー×ブラックのなじみの衣装で軽快にトークをする二宮和也＆若林正恭
同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
若林は「season1の時は（出演者の）読みが深くなってきて、空き時間に放送作家のギャラ欲しいくらい設定を考えなくちゃいけなくてすごい押した。その経験もあって、今シーズンではパワーアップしたと思います」とアピール。二宮もステージによっては「結構ひっくり返るシーンがあってよかった」と振り返った。
参加者には、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）が名を連ねる。
印象に残ったゲストについて、二宮が「一ノ瀬さん」と言うと、若林も「すごかったですね」とうなずく。「season1だと、大人に混じって若い子が結構シビアな削られ方をしていた印象でした。一ノ瀬さんもそうなるのかな、かわいそうだなと思っていたんですけど、見ていただけるとびっくりすると思います」と呼びかけた。
また佐藤にも話が及ぶと「始まった瞬間から強いんだなと思った」と二宮。若林は「すごい勝ちに来ていた。もう映画のラストシーンを撮るような目をしていて、“剣”が見えました（笑）」とすごみを語った。
また、本田については二宮が「見てもらったら分かるんですけど、ある種攻めてない（笑）。あの人しかできない技でした（笑）」とにやり。若林は「本当に本田翼さんでしたね。かわいらしいんでぜひ見てください。ゲーム好きだからこそのほとばしる鋭さはあった。本田さんと一ノ瀬さんの攻防がすごく面白かった」と見どころを紹介した。